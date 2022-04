La Policía intensificó los operativos durante el fin de semana en toda la provincia

Compartir

Con la finalidad de contrarrestar cualquier topo de acción ilícita y fortalecer la relación de la Policía con la comunidad, cada fin de semana se refuerza la presencia de efectivos en todo el territorio provincial.

Ese extenso trabajo permitió sacar de circulación vehículos y motocicletas por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito, también se retuvieron licencias de conducir, fueron demoradas personas con causas pendientes ante la justicia, sumado a la concurrencia de gran cantidad de personas a locales bailables y en la reserva de biosfera de Laguna Oca.

El Comando Superior impulsa operativos en toda la provincia, afectando para ello gran cantidad de recursos humanos y logísticos en lugares estratégicos, eventos culturales, artísticos, deportivos, en inmediaciones a locales comerciales, bancos y cajeros automáticos, entre otros.

En los casos de locales bailables, se destacaron efectivos en inmediaciones antes, durante y después de cada evento, tanto que solo el fin de semana se movilizaron unas 6.326 personas.

Con el objetivo de desalentar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y a menores, la fuerza provincial articula las acciones preventivas con diversos estamentos del estado provincial y de la Dirección de Bromatología Municipal, para detectar locales que infringen la Ordenanza Municipal, donde se labran Actas de Infracción y se colocan fajas de clausura.

Durante recorridas en las calles, fueron aprehendidas varias personas en estado de ebriedad y desorden, iniciándose causas contravencionales con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía en turno.

También fueron aprehendidas personas que registraban pedidos de captura o comparendo ante la justicia, las que fueron trasladadas a las distintas unidades operativas donde se confeccionaron los expedientes y quedaron alojados a disposición del magistrado.

Seguridad Vial

Durante el fin de semana se labraron 249 actas de Infracción a la Ley Nacional de Tránsito de las que 51 fueron por alcotest positivo, conducta que pone en riesgo la seguridad del tránsito, ya que el alcohol al volante suele desencadenar siniestros viales. Se sacaron de circulación 55 motocicletas, cinco automóviles por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 82 licencias de conducir.

Además siguieron los controles en espejos de agua, ríos, riachos, lagunas y represas para evitar la presencia de personas, recomendando a la ciudadanía formoseña no ingresar a estos lugares porque no están habilitados.

De esta forma, se busca generar conciencia para que niños, adolescentes y personas mayores no pongan en peligro sus vidas o la de sus seres queridos.

En la reserva de biosfera de Laguna Oca ingresaron durante el fin de semana alrededor de 1.321 personas. En el marco del operativo, se desplegaron un importante número de efectivos que participaron del operativo de seguridad en localidades del interior, con una marcada presencia policial todo el territorio formoseño.

