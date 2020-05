Compartir

Los almaceneros de barrio ya no aguantan más esta situación de la pandemia y deben dejarlos en paz. Muchos por temor atienden apenas desde una ventana ya que no tienen dinero para comprar los elementos que les exigen para trabajar y temen ser multados. Conozco muchos minoristas que no tienen nada y abren igual. Es injusto que siempre ataquen al más débil.