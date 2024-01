Amarilla cargó contra el sistema de salud provincial y lamentó la muerte de adolescente de Siete Palmas

Tras hacerse pública la muerte de Axel Bogarín, un adolescente de 16 años de Siete Palmas que acudió el sábado 20 al Centro de Salud del lugar por un dolor de oído y, tras una serie de situaciones terminó falleciendo dos días después, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical Juan Carlos Amarilla cargó contra el sistema de salud provincial y lamentó que “una cadena de negligencias e irresponsabilidades permitió que un chico de 16 años termine perdiendo la vida”.

Primero, el legislador señaló que “la muerte de Axel reveló que el tan mentado sistema de salud provincial por donde lo mires ofrece enormes falencias”.

“Axel fue por un dolor de oído a la sala de primeros auxilios de Siete Palmas. Allí no fue atendido nunca por la Dra. Alicia Baudino sino por la ‘enfermera’ María Alejandra Ibarrola. Esta última lo mal diagnostica (no era su tarea hacerlo) con dengue, le aplica un inyectable y lo hace mal”, continuó explicando.

Agregó que, el muchacho por su cuenta se va en remis al hospital de Laguna Blanca “porque la ambulancia tampoco estaba en la localidad”. “Allí le dicen que debe hacerse una cirugía porque le hicieron mal el inyectable y que no tenían todo lo necesario para hacerlo. De ahí viene al hospital Central de Formosa donde increíblemente no le hicieron la cirugía que venía indicada”.

Entonces “esperó todo un día y al no conseguir cama en el Alta Complejidad o en el Evita terminó falleciendo”.

Para el diputado Amarilla todo este relato de los hechos es necesario para demostrar de manera categórica que “es evidente que los ciudadanos del interior de Formosa deben llegar hasta la capital para obtener respuesta. Y aún acá pueden morir sin obtenerla, como pasó con Axel”.

“He hablado con la familia de él y nos hemos puesto a disposición para acompañarlos en la tarea de tratar de obtener justicia que en nuestra provincia es prácticamente imposible. Pero vamos a luchar junto a ellos para que no siga habiendo más Axel en Formosa”, dijo.

En este sentido repudió todo lo sucedido y asintió que más allá del pronunciamiento que algún día hará la justicia de Formosa “es necesario que el gobierno provincial separe inmediatamente de sus cargos a las personas involucradas en esta verdadera cadena de irresponsabilidades que terminaron con esta vida”.

El caso

El sábado 20, el joven de 16 años acudió al Centro de Salud de su localidad donde dijo solo tener dolor de oído motivo por el que le aplicaron inyecciones en el glúteo, que con el pasar de las horas se convirtió en motivo de más consultas, ante esta molestia y al ver que el lugar en el que le aplicaron la inyección estaba morado e inflamada, el mismo concurrió el día lunes por sus propios medios al hospital de la localidad de Laguna Blanca desde donde lo trasladaron al Central de nuestra ciudad adonde ya ingresó en coma y pasadas las horas falleció.

Tras este triste desenlace, el lunes pasado, familiares y amigos del chico se movilizaron y reclamaron justicia ante el Centro de Salud de Siete Palmas.