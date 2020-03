Amarilla cruzó a Insfrán: «No está habilitado a hablar de dignidad»

Compartir

El diputado provincial de la UCR, Juan Carlos Amarilla cruzó al gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán por sus duras criticas durante un acto desarrollado ayer en la EPEP 19. «Insfrán no tiene idea de lo que significa la dignidad, así que, si nos acusa a los opositores de ser indignos, el descalificativo viene de quien no está habilitado a hablar de dignidad», sostuvo el legislador.

Seguidamente expuso que «para poseer dignidad en primer lugar debemos respetar a los demás, respetar al ser humano en sus derechos y libertades y sin lugar a dudas el gobernador está muy lejos de manejarse en el marco de estos valores, significó el dirigente radical».

«Lo que es indigno es que teniendo los recursos económicos financieros necesarios le otorgue un aumento del 15% a los estatales o permita que haya municipios que tengan trabajadores con menos de cinco mil pesos por mes de sueldo y que a la hora de jubilarse opten por una pensión nacional luego de haber trabajado toda su vida», disparó.

Y siguió: «lo que es indigno es que siendo Formosa una de las provinciales con mayor cantidad de recursos coparticipables, casi lo mismo que Corrientes, provincia que casi nos duplica en cantidad de habitantes, tenga los peores salarios estatales del país y posea miles de monotributistas en el estado prestando servicios, ocultando una verdadera relación laboral».

«Lo que es indigno, es que siendo Formosa una provincia empobrecida se den el lujo de pagar a valor de hoy más de 160 millones de pesos a la empresa The Old Fund de Amado Boudou por un supuesto trabajo de consultoría absolutamente innecesario entre estados. Lo que es indigno es montar un conjunto de acusaciones mediante los medios de difusión pagado por todos los formoseños, donde los opositores ni siquiera vamos a poder contestar porque solo están al servicio del partido gobernante».

Asintió que «no poder hablar en los medios de difusión del estado, por sí mismo, al socavar la libertad y el derecho de emitir nuestras opiniones es violatorio de la dignidad humana».

A propósito del «desafío público» del Gobernador sobre provincias que hayan dado un aumento superior al 15 % «le informo al gobernador que vea cómo San Luis dio aumentos que llegan al 50% o Córdoba un 31% inicial».

«La verdad que frente a cuantiosos problemas sociales y de salud pública que atraviesa la provincia cuesta dar respuesta a este tipo de improperios de parte del gobernador a toda la oposición y como soy parte me siento en la obligación de responder», cerró el diputado.