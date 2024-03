Amistoso Sub 23: Argentina cayó con México en su preparación para los JJOO

El equipo de Mascherano sufrió una goleada con el conjunto azteca en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Se impuso el local, por 3 a 0, gracias a los goles de Santiago Muñoz (de penal) y Ramiro Arciga en dos ocasiones.

La selección argentina Sub 23 se midió en un segundo amistoso contra el local, México. Los partidos fueron en el marco de la preparación para los Juegos Olímpicos París 2024. Ganó el local por 3 a 0 en Puebla, gracias a los goles de Santiago Muñoz (de penal) y Ramiro Árciga, en dos ocasiones.

El equipo que conduce Javier Mascherano aprovechó la doble fecha FIFA para realizar dos amistosos contra el mismo rival. El primero de ellos se disputó el pasado viernes en Mazatlán, y fue victoria con los goles de Matías Soulé, Thiago Almada y Lucas Beltrán (en dos ocasiones).

Desde el principio el encuentro fue bastante trabado. Sobre todo en el primer cuarto de hora. Con el seleccionado local manejando la pelota mientras que el equipo de Mascherano trataba de acomodarse en la cancha, debido a la cantidad de cambios que había presentado respecto al anterior compromiso.

A los 25 minutos estuvo la primera situación importante del partido. Luego de una recuperación rápida y la conducción de Nico Paz, el futbolista del Real Madrid sirvió una pelota excelente a Luciano Gondou. El delantero del «Bicho» definió a la salida del arquero, quien pudo impedir que la situación no sea la apertura del marcador.

Apenas unos minutos después el arquero argentino Iacovich que pertenece a estudiantes se lució con una doble tapada que le permitió el equipo del «Jefecito» poder seguir manteniendo la valla en cero cuando nos acercábamos a la primera media hora del partido.

En una contra, el hábil Monroy desairó a la defensa argentina y tuvo el remate franco para poder romper el cero en México, pero Iacovich volvió a aparecer para despejar el balón al córner. Acto seguido debió despejar la pelota por encima del travesaño luego dura chilena en la puerta del área chica. Ya era la figura del arquero «Pincha».

A los 37 minutos Santiago Muñoz desbordó por el sector derecho del ataque mexicano Y tuvo un cruce con Luján. El futbolista de San Lorenzo lo tocó dentro del área y el árbitro sancionó la pena máxima para los locales.

El propio Muñoz remató contra el palo izquierdo, Iacovich voló al otro palo y significó la apertura del marcador para el local, que llevó un buen número de espectadores.

A partir de la anotación del local, se replegó en su área y apostó a alguna contra. En tanto Argentina fue a buscar el todo por el todo, pero se encontró con un ordenado equipo «Tricolor». No obstante México volvió a tener una chance, tras una mala salida de Aarón Quiroz, que Iacovich debió volver a atorar entre sus manos para evitar irse al descanso con una desventaja más amplia.

Y así se fue la primera etapa, con un México dejando una mejor cara. Llevándose hasta lo que el momento era una victoria por la mínima merecida. Y con Argentina con más dudas que certezas, luego de tantos cambios entre un partido y otro.

Más allá que a partir de las entradas de Almada y Lucas Beltrán el equipo argentino se empezó a ver un mayor circuito de juego en ofensiva, México tuvo una chance que cambió por gol.

En una intervención de Ramiro Arciga quien desbordó por el sector derecho del ataque mexicano subió un remate de media distancia potente y fuerte a un palo, para dejar estéril la respuesta de Iacovich y están para el 2 a 0 en Puebla.

Con apariciones de Soulé, que intentó hacer prevalecer su gambeta en el uno contra uno, y alguna contra esporádica manejada por Medina Argentina intentó descontar hasta prácticamente el final de la segunda etapa.

Los últimos minutos se consumieron entre los cruces de jugadores argentinos con los locales, producto del desgaste y también cierta tendencia a ir al choque. Hasta que nuevamente, en una contra, Rodrigo Arciga se volvió a anotar en el marcador para colocar el 3 a 0, sellar la goleada y darle cifras definitivas al encuentro diputado en el estadio de Puebla.