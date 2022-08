Ampliaron los subsidios de la segmentación energética para la región del NEA

Compartir

Linkedin Print

Tras las gestiones de los gobernadores del Norte Grande, el gobierno nacional decidió sumar unos 150 kilowatts por hora más al subsidio a la energía eléctrica, ampliándose la cantidad para la segmentación energética luego del anuncio realizado para la redistribución de subsidios. «Nosotros en la región NEA estábamos muy preocupados», expresó Gastón Blanquet, gerente General de SECHEEP, al Grupo de Medios TVO.

«La novedad es que para nosotros, la región NEA, se ha ampliado el tope de subsidios kW/h, es decir, en un principio se había anunciado que iba a ser de 400 kW/h; nosotros en la región NEA estábamos muy preocupados, el colega de REFSA estaba muy preocupado también por el impacto que iba a producir más en un provincia como Formosa. En virtud de eso, se dio una ampliación, son 150 kW/h más, es importante que el gobierno nacional haya escuchado a nuestros gobernadores en los reclamos que viene haciendo en el Norte Grande», precisó el gerente de la estatal chaqueña.

De esta forma, el total de consumo subsidiado será de 550 kW/h, un total de 1.100 kW/h en la facturación bimestral que realizan las empresas. Algo muy celebrado por las autoridades ya que se amplía la cantidad de beneficiarios en las provincias electro dependientes durante el verano.

«Chaco es una provincia de temperaturas muy altas y dependiente de equipos de aire acondicionado en el verano y Formosa más aún, por ende las preocupaciones eran mayores. De igual forma nosotros seguimos estando preocupados ya que pretendemos, como empresas públicas del Estado, que se abarque a la mayor cantidad de clientes posibles», explicó Blanquet.

Más allá de dicha ampliación, el funcionario adelantó que las gestiones continuarán ante el gobierno nacional para ampliar de forma diferencial estos subsidios durante los meses de noviembre-diciembre y enero-febrero, cuando según los registros, el consumo se duplica y triplica.

«Creo que hay que considerar los aspectos buenos y son que las personas con ingresos bajos se hayan empadronado y a la vez, que las provincias van a tener la potestad de informar aquellos que perciben algún tipo de contención social para incluirlos directamente en este segmento y mantener el subsidio en el 100%», celebró.

De todas maneras, el precio aun subsidiado puede sufrir variaciones debido al precio del dólar y al mercado internacional sacudido por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. «Es un avance importante en estos momentos en el que el país está atravesando una situación económica inestable y en el contexto mundial energético debido al conflicto bélico», consideró Blanquet.

Por último, el gerente chaqueño, reiteró que aún continúan abiertas las inscripciones debido a que muchas personas de bajos recursos, aún no lo han hecho debido a dificultades con acceso a la tecnología. De no hacerlo, dicha franja podría sufrir un impacto directo en el costo de tarifa plana.

«Hay un problema que es que a veces mucha gente no se puede inscribir, personas vulnerables en las cuales esto tiene un impacto importante en la economía familiar. Esa es nuestra gran preocupación, por eso también solicitamos a toda la comunidad que se sigan inscribiendo, las inscripciones siguen abiertas», finalizó.

Compartir

Linkedin Print