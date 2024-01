Ana Costa Ankenbrand: “Todos los empleados públicos están en situación de indigencia o pobreza”

La diputada provincial Ana Costa Ankenbrand expresó que “de acuerdo a las cifras publicadas en la última semana una familia tipo necesita $500.000 para no ser pobre y $300.000 para no ser indigente, lo que nos muestra la vulnerabilidad que tienen nuestros trabajadores provinciales y municipales”.

“La realidad económica del país nos lleva a una situación apocaliptica”, amplió.

Además afirmó que “si no discutimos y blanqueamos que los salarios han sido saqueados por la inflación terrible de los últimos años y este mes que trepó a más del 50% en productos alimentarios vamos a estar muy mal”.

“Urge una recomposición salarial de acuerdo a los índices inflacionarios y lógicamente atado a los incrementos de coparticipación, para hacerlo sustentable”, exigió.

“No hay chance para postergar esta discusión, pido al gobierno nacional y provincial que mire a los trabajadores que están pasando momentos de angustia y desesperación.

Hace poco solicitamos un bono de $100.000 para paliar la crisis. Hoy vemos que nos quedamos cortos”.

“No se puede esperar mas, es necesaria implementar esta medida hasta que se instrumente un incremento salarial”, cerró la Diputada provincial.