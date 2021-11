Ana Rosenfeld reveló qué pidió Mauro Icardi tras el escándalo amoroso con Wanda Nara

Compartir

Luego de un mes cargado de escándalos, en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a reinar la paz y juntos retornaron a París al término de un romántico viaje.

La modelo y el futbolista tuvieron una “luna de miel” en Dubai y luego de cuatro días en los que pudieron estar solos, ella anunció en sus redes sociales que está lista para enfocarse en el bienestar de su familia y perdonar al futbolista por su infidelidad con la actriz Eugenia la China Suárez.

“Después de 4 días inolvidables, volvemos a casa… nos esperan las 5 personitas más importantes de nuestras vidas”, escribió junto a una selfie con su marido, haciendo referencia a Valentino, Constantino y Benedicto -los varones que tuvo con Maxi López-, Francesca e Isabella -fruto de su relación con Icardi.

En este marco, Ana Rosenfeld-amiga y abogada de Wanda Nara- se refirió este lunes en una entrevista con Los ángeles de la mañana a la situación que vivió el matrimonio y reveló detalles de la reconciliación que al día de hoy parece un hecho.

“Lo único que le pedí en todo momento es que recompongan la confianza porque es fundamental. Ninguna reconciliación va a tener base sino recomponen la confianza porque acá hubo una tentación”, dijo la letrada en relación al accionar de Mauro.

En ese sentido, Rosenfeld señaló que mantuvo una charla con Icardi y sin dar mayores detalles, manifestó qué le dijo delantero del PSG. “Lo único que pidió a gritos en todo momento es volver a recuperar la confianza de Wanda y buscar una reconciliación. Los métodos que utilizo para reconquistarla no lo sé”, contó. “Vimos en las redes un montón de cosas como pedidos de perdón, de viajes y la publicación de fotos…, pero la confianza la va a dar el tiempo”, agregó.

Consultada sobre cómo ve esta nueva etapa del matrimonio, Ana sostuvo: “Mi experiencia es que la confianza no se recompone con facilidad, pueden pasar años y a veces nunca llega porque siempre se está pendiente no solamente del teléfono, sino de las mentiras…”.

“Hay traiciones que no se perdonan nunca, hay otras que las dejas pasar, otras que las minimizas y otras que el tiempo va a decir cómo van a seguir adelante. Si vos me preguntas yo no perdono y si perdono no olvido. La persona va a estar prestándole atención a qué tipo de pareja vamos a volver a formar, esto es una cuestión muy privada de Mauro y Wanda”, dijo la abogada al opinar sobre el Wandagate en el ciclo de Ángel de Brito.

“No me gusta cuando dicen ‘le apostamos a la familia’. Esas son palabras las detesto porque vos le tenés que apostar a la pareja y no a la familia, porque la familia también son los hijos que siempre van a serlo”, manifestó.

Por lo pronto este martes a las 21 horas por Telefe se podrá ver la entrevista que Susana Giménez le hizo a la pareja. La grabación se realizó en el Hotel Shangri-La en París. Con la Torre Eiffel de fondo y las luces de la noche parisina centellando en el ventanal, Susana preguntó y Wanda contestó acerca de todos los temas. Más tarde, se sumó Mauro como lo demuestra la fotografía. Allí se lo ve al futbolista en medio de una respuesta, con las manos entrelazadas y una postura algo tensa. Mientras, las miradas fijas de su esposa -vestida íntegramente de negro- y la conductora -con un outfit colorido- denotan una escucha atenta de lo que tiene para decir.

