Anya Taylor-Joy reveló el motivo por el que rechazó trabajar en un proyecto de Disney

Compartir

Linkedin Print

Anya Taylor-Joy es una de las grandes estrellas ascendentes en Hollywood. La actriz de 26 años está al frente de numerosos proyectos y son muchos los directores que buscan incorporarla a sus futuras obras. Su exitosa actualidad es fruto de muchos años de diversos trabajos, que le permitieron construir una carrera sostenida, aunque, según ella misma reveló, hubo ofertas a las que debió dejar pasar.

En una reciente entrevista con Harper´s Bazar, Taylor-Joy se encontró ante una difícil encrucijada, cuando estaba dando sus primeros pasos en Hollywood. En el año 2015, la intérprete se enfrentó a la disyuntiva de tener que elegir entre dos propuestas laborales que presentaban jugosas posibilidades. De esa forma, en el año 2015, Anya debió elegir una opción entre dos propuestas: protagonizar el piloto de una serie para el canal Disney o ser la figura principal en el film The Witch, dirigido por Robert Egger. Ella tuvo la respuesta a ese dilema, más que clara.

“Recuerdo que me propusieron The Witch, el mismo día en el que me pidieron estar en el piloto de una serie para el Disney Channel, y yo estaba tan excitada por el solo hecho de que me ofrecieran trabajo que comencé a correr por la casa como si estuviera fuera de mi”, reveló Taylor-Joy en la nota, y luego agregó: “Pero yo realmente tenía un presentimiento tan bueno con respecto a The Witch, que por eso quise dejar pasar la posibilidad de una experiencia en Disney, porque aquello me resultaba mucho más desconocido, como si fuera algo que se me hacía sagrado”.

Con el tiempo, Anya consideró que su trabajo en The Witch, fue clave en la construcción de su figura en Hollywood, uno de esos proyectos que le permitió comenzar a posicionarse como un nombre propio en la industria. Y sobre esa experiencia detalló: “The Witch me significó un importante pilar con respecto al modo en el que trabajo aún hoy y que esencialmente tiene que ver con que no hay una jerarquía en el set. Vos trabajás duro, estás siempre al tanto de las tomas, y no asumís que alguien tenga que hacer algo por vos. Tu título no te condiciona a solo ser un actor, sino que también sos parte creativa de la película, y ese es el modo en el que debés acercarte a ella”.

Esta no es la primera vez que Taylor-Joy se refiere a The Witch como una de sus experiencias más importantes en Hollywood, y en una entrevista pasada con Variety, ella aseguró: “La primera vez que me rompieron el corazón, no fue en una relación amorosa, sino cuando terminé de trabajar en esa película, y comencé a sufrir su ausencia. Sufrí la pérdida de un mundo que existía, y del que formaba parte un grupo de gente que fue mi todo durante un período de tiempo. No tuve forma de lidiar con todo lo que eso significó, y lo que fue esa pérdida”.

Más allá de su profesión, y como sucede con toda actriz de Hollywood de peso, el público sigue con mucho interés no solo sus nuevas películas, sino también su vida privada, porque durante el último mes de julio, comenzó a circular el rumor de que Anya Taylor-Joy y su novio, Malcolm McRae se habrían casado en una ceremonia íntima y privada.

El casamiento se habría llevado a cabo en Estados Unidos, antes de que Anya tuviera que emprender un nuevo viaje a Australia para continuar con la filmación de Furiosa, la precuela de Mad Max. La ceremonia se habría celebrado de forma secreta, pero la pareja estaría planteándose celebrar una boda más grande y con más invitados una vez que ella termine su rodaje y pueda volver a Estados Unidos. El mes de junio, los rumores de compromiso entre la actriz y el músico, un año mayor que ella, comenzaron después que Anya luciera un anillo de diamantes en el dedo anular. Sin embargo, ellos no confirmaron la noticia y el representante de la joven no dio declaraciones al respecto.

Compartir

Linkedin Print