Apertura de locales bailables: «Había un aforo del 50%, pero solo se llegó al 40%», sostuvo Tarantini

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el director de Bromatología de la Municipalidad de Formosa, Dr. Jorge Tarantini indicó que este fin de semana los boliches bailables volvieron a abrir sus puertas luego de un año y medio y que la concurrencia no fue masiva ya que solo se llegó al 40% del total permitido (50% de la capacidad de cada boliche); además agregó que eso se debe, entre otras cuestiones, a un cambio de hábito de la gente que prefiere juntarse con amigos o reunirse en casas quintas.

«Los propietarios de boliches y la gente que asistió se comportaron muy bien y la actividad se pudo realizar de manera normal. El día jueves prácticamente no hubo actividad nocturna en los locales bailables al igual que el viernes, si el sábado y domingo hubo mayor concurrencia, pero la cantidad no alanzó a cubrir el 40% del 50% de aforo permitido», comenzó diciendo el funcionario municipal.

Al referirse a qué se debe la poca afluencia explicó que nota un cambio de hábito en la sociedad «por eso los propietarios de locales bailables pidieron que se baje el horario de inicio de las actividades, porque uno se va a cenar a las 21 horas, y para las 23 horas ya quiere ir a tomar algo en un lugar».

«Por otro lado no hay que dejar de nombrar la cantidad de eventos que se realizan en casas quintas o en domicilios particulares, que, sin ser comercializada la entrada o la bebida, mucha gente opta para reunirse allí», añadió Tarantini.

Por último, cuando se le consultó por la cantidad de locales bailables que fueron habilitados, respondió que ocho y que «todos tuvieron actividad».

Compartir

Linkedin Print