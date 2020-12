Arce: “La nueva fórmula de movilidad es un robo, un ajuste a los jubilados y demás beneficiarios sociales”

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional por Formosa, Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a su voto negativo en el proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria en la Argentina y que aprobado por mayoría en una sesión realizada el martes en el Congreso de la Nación.

La iniciativa obtuvo 132 votos a favor y 119 rechazos. El proyecto propone incrementos trimestrales para unos 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas, y pensión al adulto mayor.

“Voté por la negativa, esto tiene su origen el año pasado cuando el Presidente de la Nación al asumir suspendió la fórmula de ajuste o de reajuste de los haberes, de los beneficios sociales, lo comenzó a utilizar por decreto realizando los aumentos, hay una disposición del Congreso que ordenaba al Poder Ejecutivo Nacional a dictar una nueva norma y eso es lo que se hizo. Lo que decimos es que claramente acá hay un recorte a los jubilados, pensionados y demás beneficiarios sociales, hay un ajuste, eso es lo que de alguna u otra manera es el trasfondo de esta reforma, eso es lo que hicimos saber en el Congreso de la Nación, el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional establece garantizar la movilidad de las jubilaciones, es decir, evitar que los haberes de los jubilados puedan perder poder adquisitivo, lo que tiene que ver con su calidad de vida y hay fallos que así lo han establecido, entendemos que esta ley aprobada va en contramano al artículo 14 y los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia porque omite incorporar un componente para establecer los aumentos, no considera el componente de la inflación o el índice de precios que sin lugar a dudas en un país como la Argentina donde de manera constante tenemos problemas con la inflación, no puede omitirse eso, el oficialismo lo ha hecho y el trasfondo es ahorrarse 100 mil millones de pesos que va en detrimento de los jubilados”, expresó.

Asimismo aseguró que esta nueva fórmula, “abarca a un universo de poco mas de 17 millones de personas en la Argentina que de alguna u otra manera tienen un beneficio ya sea pensión, AUH, una jubilación y vemos con preocupación, más allá de la consideración política en cuanto a la discusión del aborto, de la vacunación, de lo que se reflejó desde el gobierno nacional con algunas iniciativas esto no debe perderse de vista por parte de la sociedad, este robo, ajuste a nuestros jubilados y a los demás beneficiarios como algunas pensiones, es una significativa cantidad de personas que se ven perjudicadas con esta fórmula jubilatoria”.

En ese sentido el funcionario nacional aseveró que “esto es una jubilación mínima por encima de los 19 mil pesos, quién puede vivir hoy con ese dinero, mucho menos una persona de la tercera edad que tiene más demanda en cuanto a tratar de sobrellevar su vida cuando es mayor, acá no se está discutiendo el fondo de la cuestión, hace mucho tiempo el sistema previsional argentino está en una situación critica y me parece que metiendo la mano en la caja de los jubilados no solucionamos los problemas, acá hay que tratar de activar y potenciar políticas públicas por ejemplo que hacen a cómo trabajamos o resolvemos el empleo no registrado en la Argentina que es un 40% de personas que están en esa situación y tratar de avanzar con una reforma tributaria a efectos de potenciar todo lo que es mejorar la actividad privada que este gobierno no está utilizando, sus políticas a efectos de mejorar y generar fuentes de trabajo genuino que es el camino que va a tener la Argentina para poder sobrellevar esta situación crítica, si siguen metiendo mano a los pocos recursos que se tienen estamos en una situación de asfixia y no es lo conveniente para el país”.

Opinó además que “hay una discusión de fondo que nos debemos, estos son maquillajes, se perjudica a los jubilados, eso demuestra y denota cuáles son las prioridades del gobierno en sus políticas, evidentemente nuestros abuelos no están en la prioridad o en la agenda para tratar de mejorar su calidad de vida, el martes estuvimos discutiendo lo que tiene que ver con la fórmula de terminar los haberes y demás beneficios sociales pero también las condiciones en cuanto al acceso a los beneficios que otorga el PAMI, muchos medicamentos que a pesar de que se llenan la boca hablando de que se amplió la cantidad de medicamentos y que se trata de garantizar, es falso porque no están garantizados todos los medicamentos que son necesarios para los jubilados así como algunas intervenciones como cirugía o algún tipo de prestación que hoy demandan a los beneficios del PAMI y no lo están realizando, me parece que es pésima la gestión de Alberto Fernández, del Frente de Todos en cuanto a los jubilados, claramente hay un robo, hay un recorte que perjudica a los jubilados, lo vemos con mucha preocupación”.

“No debemos perder de vista lo que sucede, yo me acuerdo que fue mi primera sesión en el año 2017 cuando nosotros hemos aprobado la movilidad suspendida anteriormente que incluía el componente que nosotros insistimos debe estar y es la inflación y ese día se armó toda una situación, los que queríamos ingresar al Congreso no podíamos porque la gente se estaba movilizando ahí y también había muchos diputados que trataron de impedir la sesión, después de más de tres años de ocurrida esa sesión muestra a las claras las intenciones reales que tenían que no son justamente defender los beneficios de los jubilados, lo que trataban era impedir el funcionamiento de las instituciones así como también las iniciativas que venían del Poder Ejecutivo en ese entonces”, recordó Arce.

Para finalizar aseguró que la fórmula jubilatoria de la gestión del ex presidente Mauricio Macri era más beneficiosa que la aprobada el martes, “hoy estamos hablando de que si estaba vigente la fórmula anterior habría un aumento del 40%, ahora con este sistema hay discrecionalidades que le facultaron al presidente de la Nación para que los aumentos lo haga por decreto los cuales son insuficientes, son aumentos de acuerdo al ingreso que puede tener un jubilado de entre un 18 y un 25%, es sustancial, del 42% que nos daba la fórmula de Cambiemos este gobierno apenas dio un aumento de poco más del 20%, queda más que claro a las luces que van a seguir perjudicando, lo que ocurrió en el año 2020 es insuficiente si se lo compara con el año anterior pero también con lo que viene porque estamos hablando de una utopía de que la Argentina, según argumentos del oficialismo, va a estar en una etapa de superación económica, de reactivación, de mejora salarial cuando la situación económica del mundo y de la Argentina es difícil, critica, se está hablando de la posibilidad de modificar todo lo que tiene que ver con las tarifas y no vemos un rumbo claro por parte del gobierno nacional para reencausar con sus políticas que tienen que tener como iniciativa la posibilidad de que se generen fuentes de trabajo, de reactivar la actividad privada, un sinnúmero de medidas que no está haciendo este gobierno y por eso dudo que estemos el otro año en un contexto de crecimiento económico, de mejora sustancial de salario, de alguna manera son los dos componentes que se tienen en cuenta a la hora de terminar los nuevos o los aumentos en los haberes de nuestros jubilados”.

Compartir

Linkedin Print