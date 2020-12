Detectaron dos casos de COVID en Misión Pozo Yacaré y la comunidad fue bloqueada

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó en un nuevo parte de prensa que, en las últimas 24 horas, se realizaron 204 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus.

Se trata de un matrimonio: varón de 57 años y su mujer de 53 años. El hombre es un paciente oriundo de Misión Pozo Yacaré, Departamento Matacos del oeste provincial, que estuvo internado en el Hospital de Ingeniero Juárez por un cuadro de descompensación diabética y pérdida de peso excesiva. Se le realizaron estudios y tratamiento durante su internación, siendo dado de alta el día 18 de diciembre. Al reiterarse su descompensación, fue nuevamente internado el día 28 de diciembre y derivado al Hospital Central de Formosa, donde se le realizaron test de antígenos que dieron resultado positivo a coronavirus, ratificado por test de PCR positivo, tanto del paciente como de su esposa. Ambos fueron trasladados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID19.

En atención a dicha situación, ya se encuentran trabajando equipos de salud de la provincia tanto en Misión Pozo Yacaré como en Ingeniero Juárez para realizar las tareas de investigación epidemiológica, búsqueda activa de casos e identificación y aislamiento de contactos estrechos.

Se dispuso el bloqueo sanitario de Misión Pozo Yacaré, y se evaluará la situación de Ingeniero Juárez según la evolución epidemiológica que allí se verifique. Por tal motivo, instaron a la población a extremar los cuidados preventivos para evitar posibles contagios.

En ese contexto, al 30 de diciembre, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 297 casos de coronavirus, de los cuales 239 se recuperaron, 32 continúan activos, uno falleció y 25 egresaron de la provincia. También, se llevaron a cabo 37.368 test con el 0,79% de positividad.

Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales dan cuenta de 75 casos diagnosticados de los cuales 9 continúan activos. Además, 55 personas permanecen en cuarentena.

Controles diarios

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia, registró el ingreso de 572 camiones de carga; controló 6.991 personas y 4.308 vehículos en la vía pública; labró infracciones a 75 vehículos por restricción de circulación y patente; y a 308 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; detectó 8 ingresos irregulares judicializados más 12 contactos en estudio y 5 incumplimientos de corredor sanitario por transportistas más un contacto en estudio; e intervino 4 fiestas privadas intervenidas.

Vacunación

En otro orden, el organismo anunció que el martes pasado se vacunó a 1.300 personas contra el COVID-19 en los 5 centros establecidos, cumpliéndose cabalmente con la planificación prevista y sin presentarse ningún tipo de inconvenientes.

Ayer finalizó la primera etapa de vacunación al personal de salud y de seguridad que integran la primera línea de defensa frente a la pandemia.

Por último, el Consejo sostuvo que se acerca la finalización de un año que quedará grabado en los libros de historia y en la memoria colectiva por la cantidad y complejidad de desafíos que planteó una pandemia inédita.

También, esbozó el parte, quedará grabada en la memoria de los formoseños la gran gesta que significó lograr un estatus sanitario extraordinario en el país y en la región durante todos estos meses.

“Convocados por el Gobernador de la Provincia, pueblo y gobierno hemos trabajado unidos para defender la salud y la vida frente al coronavirus, con resultados óptimos. Proyectando a nuestra población los casos y muertes por COVID-19 del país, Formosa debería tener 21.169 casos y 563 muertes. Son muchos contagios los que hemos evitado. Son muchas vidas las que hemos salvado juntos hasta el momento”, indicó el organismo.

Y concluyó: “La batalla no está ganada. El riesgo sigue siendo muy alto. El mayor desafío que tenemos hoy es mantener el alerta y el cumplimiento de las medidas preventivas en el tiempo, hasta tanto pueda inmunizarse a la totalidad de la población. Recibamos el nuevo año cuidándonos entre todos, y con la esperanza renovada en que unidos, organizados y solidarios, no existe adversidad que los formoseños no podamos superar”.

