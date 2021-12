Argentina no pudo con Japón en el cierre de un Mundial que ilusiona a futuro

Compartir

Linkedin Print

La Selección Femenina cayó con las asiáticas 27:31 por la última fecha de la Main Round y se despidió de un Mundial de España que dejó muchos puntos altos pensando en Santiago 2023. El equipo conducido por Eduardo Gallardo cerró su participación con un saldo positivo de haber conseguido su primera victoria ante un conjunto europeo en mundiales y llegar a la segunda fase por primera vez en la historia.

La Garra le puso fin a su 11° participación en un Mundial, la décima consecutiva, con una derrota ante Japón por la última fecha de la Main Round.

Pese a las tres derrotas sufridas en esta segunda ronda del torneo y no poder cumplir el ambicioso objetivo de superar la mejor posición histórica en Mundiales, puesto 16 en Kumamoto 2019, Argentina deja Torrevieja con buenas sensaciones recolectadas en distintos momentos a lo largo de sus seis partidos.

El excelente primer tiempo ante la Selección local, medalla de plata en el último Mundial, la histórica victoria ante Austria y los partidos largos ante el medalla de bronce europeo Croacia y el campeón sudamericano Brasil fue de lo más destacado del equipo de Eduardo Gallardo que dejó aspectos muy destacables pensando en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el compromiso más importante que afrontará en los próximos dos años esta Selección con la plaza a París 2024 en juego.

La contundente victoria ante China, en el Grupo H, y la reciente derrota frente a Japón por la Main Round, completaron un saldo final con dos triunfos y cuatro derrotas.

Declaraciones post partido

Eduardo Gallardo: «Más allá del sabor amargo de no haber podido ganar este partido, el análisis que hago es que el equipo ha tenido un crecimiento muy grande y logramos ser competitivos. Es algo que antes no pasaba. Logramos jugar de igual a igual. Tenemos jugadoras muy jóvenes. Las fallas que hemos tenido en los cierres de partido no me caben dudas de que se van a corregir. Me siento muy orgulloso del equipo, desde el punto de vista del nivel de juego hicimos un Mundial por encima de lo que esperábamos. El nivel de juego no se ve en los resultados. Por momentos jugamos a un nivel altísimo. La experiencia es fundamental para el crecimiento. Con muchos más partidos a este nivel vamos a poder modificar estos cierres de partido»

Manuela Pizzo: «Creo que en este torneo logramos darle una identidad al equipo. Jugamos de igual a igual contra todos. Si bien es cierto que nos faltó cerrar los partidos, somos un equipo en crecimiento y estamos todas juntas por un objetivo más grande a futuro. Este torneo nos sirve para poder afrontar lo que viene. Nos vamos vacías»

Formación inicial: Marisol Carratú, Rosario Urban, Luciana Mendoza, Micaela Casasola, Elke Karsten, Lucía Dalle Crode y Giuliana Gavilan.

Argentina (27:31 vs. Japón): Elke Karsten (13), Malena Cavo (5), Ayelén García (3), Luciana Mendoza (2), Rocío Campigli (2), Micaela Casasola (1), Giuliana Gavilan (1), Manuela Pizzo, Macarena Gandulfo, Lucía Dalle Crode, Antonela Mena, Rosario Urban, Macarena Sans, Delfina Ojea, Marisol Carratú y Ayelén Rosalez.

Compartir

Linkedin Print