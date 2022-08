Arrojaron una piedra a un colectivo con pasajeros en el barrio Guadalupe

Compartir

Linkedin Print

Un micro que se dirigía a la localidad de Ingeniero Juárez sufrió de la rotura de uno de sus cristales tras recibir el impacto de una piedra que alcanzó a unos de los pasajeros. Se estima que un niño fue quien la arrojó y afortunadamente el pasajero no sufrió ninguna lesión de consideración.

“Cuando íbamos pasando frente al Estadio Cincuentenario sentimos el impacto de una piedra que rompió el cristal de la ventanilla de la parte de abajo, más o menos en dirección al primer asiento, terminó impactando en un chico que estaba en el asiento siguiente al pasillo” expresó María, una de las pasajeras que presenció el hecho, al Grupo de Medios TVO.

El micro es cuestión perteneciente a la empresa Flecha Bus se dirigía por la avenida Antártida Argentina con destino a Ingeniero Juárez cuando recibió el impacto cerca de las 22 horas del domingo último.

La piedra ingresó en el habitáculo de los pasajeros, rozando la cabeza de una mujer e impactando en la espalda de un joven. “Por suerte le dio en la espalda porque el chico iba acostado, si hubiera ido sentado le podría haber pegado en la cabeza por la dirección del piedrazo», precisó María.

Según logró identificar una de las pasajeras, aparentemente quien habría arrojado la piedra fue un niño de unos 10 años de edad aproximadamente, que se encontraba jugando en compañía de otro, «dijo ver a un nene, de entre 10 y 12 años, tirar la piedra y salir a correr, no se sabe si estaban jugando o qué fue lo que sucedió”.

«Era una piedra bastante grande, entre unos 7 y 10 centímetros de largo que provocó un agujero de la ventanilla; esos vidrios minúsculos se desparramaron y cayeron sobre el bolso que yo traía, algunos pasajeros los tenían en el cabello y estaban en el suelo”, agregó María.

Producto del daño, los pájaros deberíamos hacer trasbordo a otro micro de la empresa para continuar con el viaje, lo que demoró la salida hasta en tanto llegará la nueva unidad.

“Tanto los choferes como pasajeros quedamos sorprendidos, tuvimos que ir donde están los demás coches de la empresa, esperar unos 15 minutos aproximadamente hasta cambiar de micro y seguir viaje. La verdad desconozco si los chóferes llamaron o no, no se nos informó tampoco», finalizó la mujer.

Compartir

Linkedin Print