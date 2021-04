Artista formoseña se reencontró con su hijo desaparecido en Buenos Aires

Compartir

Luego de reencontrarse con su hijo Mauricio Joaquín Salinas, la artista plástica formoseña Gianina Elordi agradeció a los medios y personas que se movilizaron para dar con el paradero de este joven de 16 años que durante una semana permaneció ausente de su hogar en Lanús (provincia de Buenos Aires).

La mujer rememoró esas horas de angustia, que la llevaron el jueves pasado a viajar a CABA, con el fin de ponerse al frente de los operativos de búsqueda, que involucró a la Fiscalía de turno, la Comisaría local y la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI), comandadas estas últimas por la Policía bonaerense.

“El pasado viernes 16, alrededor de las cuatro de la tarde, me encontraba en la casa de un pariente, sin ánimo, imaginando el peor de los escenarios. De repente, recibí un mensaje a través de Instagram que decía: – ¡Hola ma! ¿Como estas? Seguido de otro: – Estoy en Lomas. Cuando leí, se me erizó la piel y le respondí que iba a ir a buscarlo. De manera inmediata, les avisé a mi primo y su novia, quienes se retiraron de sus trabajos para buscarme y dirigirnos al lugar rápidamente. Así fue que lo encontré en el lugar que me dijo que estaba. Allí nos dimos un emotivo abrazo familiar, dejando caer algunas lágrimas de felicidad”, recordó conmovida.

“Después de eso- acotó- nos dirigimos a la DDI para prestar declaración y realizar los estudios físicos y psicológicos correspondientes”.

Elordi contó que “por suerte, Mauri se encuentra bien de salud y tiene muchas ganas de volver a Formosa lo antes posible, al igual que yo, para poder abrazar también a sus familiares y amigos”.

“Aprovecho para agradecer a todos los que me enviaron mensajes de texto, WhatsApp y Messenger para transmitirme primero su preocupación y luego su alegría cuando se enteraron que mi hijo apareció sano y salvo”, rescató.

Seguidamente, manifestó estar “muy agradecida con quienes me ayudaron a compartir mis posteos, así como los que organizaron cadenas de oración o bien me brindaron buena energía. Tampoco puedo dejar pasar por alto los consejos recibidos y la información que me pasaron para orientar mejor mi búsqueda, sin dejar de mencionar a los que me asistieron económicamente para viajar y cubrir los gastos de mi estadía en Buenos Aires”

“Si nombrara a cada uno y cada una no tendría fin esta entrevista, pero sí necesito nombrar a mis primos Jorge, Eloy, Laura y a sus respectivas familias por darme albergue y contención en ese momento difícil”, puntualizó.

