Preocupa a los consumidores el constante aumento de precios en la mercadería y la carne

Consumidores formoseños consultados por el Grupo de Medios TVO expresaron su preocupación por el constante aumento de precios en la mercadería en general y en la carne, situación que genera angustia en las familias teniendo en cuenta que los precios de algunos productos como la yerba, la leche o el aceite pueden tener incrementos incluso semanales. También los productos de higiene personal y limpieza sufren subas que complican la economía familiar.

En ese sentido, una vecina opinó que “hay mucha inflación, los precios en algunos supermercados son buenos, se mantienen, pero igual la inflación nos está por matar, el coronavirus no es nada al lado de esto”.

Asimismo aseveró que lo que más subas tiene “es la carne, las frutas y también las verduras, todo subió muchísimo, por ahí los productos de almacén se mantienen pero lo demás está todo por las nubes”.

Dijo además que “por ahora no me quejo porque llego a fin de mes, pero tengo que mirar mucho los precios, cosa que antes no hacía, ahora hay que controlar todo e ir sumando, sí o sí tenemos que mirar, cambiar de marcas en algunas cosas, comprar lo más económico, por ejemplo, con el aceite me pasó de que aparte de que no se consigue tengo que comprar las marcas más baratas porque lo que venía consumiendo ya está por las nubes, 400 pesos el litro y medio, es una locura”.

“Ahora compré leche, aceite, algo de frutas y verduras, fiambre, quesos, cosas caras y gasté 3 mil pesos, esto me dura, hago rendir, en el ínterin igual uno compra otras cosas, se gasta una buena cantidad por mes para comer bien, solo para eso”, expresó.

Otra vecina dijo que “hay precios que están bien, es pasable el valor porque también todo sube, casi no salgo a comprar, pero dentro de todo vi bien los precios, suelen comprar mis hijos o mi esposo, aumentos hay todo el tiempo pero uno tiene que comprar, en cuatro bolsitas de super gasté casi 3 mil pesos, sin dudas la inflación se siente pero también nos vamos adaptando, al menos yo digo que hay que seguirle el ritmo y ya está, no me quejo mucho”.

De la misma forma otra pobladora opinó que “las cosas están por las nubes, no encontré leche por menos de 100 pesos el litro y si uno tiene varios hijos no se puede no comprar, no alcanza nada encima no hay trabajo en Formosa ni para hacer changas, la gente tiene miedo, no se puede vivir en Formosa, tengo cuatro hijos varones y no tienen trabajo, uno está en Bariloche porque acá no hay nada, pido por favor que pongan una empresa, que haya trabajo, se siente la miseria sobre todo en los barrios, la pandemia nos afecta a todos pero esto viene desde hace mucho tiempo, por eso pido por favor que pongan fuentes de trabajo, los jóvenes se drogan, toman bebidas todo el día porque no saben qué hacer, hay mucha delincuencia y también hay muchos motochorros, roban carteras, lo que sea, no se puede salir”.

Acotó además que “es imposible llegar a fin de mes, no se puede, hay que aguantar, hacer polenta sin tuco, fideo, arroz”.

“En Formosa hay gente que no trabaja y cobra sueldos, esa es la verdad, tengo mis chicos varones y uno de ellos no consigue nada, tiene cuatro hijos y no sabe dónde ir, nadie te fía nada, la única manera de salir adelante es trabajando, no pedimos que nos regalen, que den trabajo a la gente joven, la mayoría se va porque acá no da más”, expresó angustiada.

“Todo está carísimo, todo aumentó un montón, el papel higiénico por ejemplo por las nubes, hace unos días vine y ahora está 20 pesos más caro, lo mismo en otras cosas, también subió la carne, el pan, la yerba hace rato está cara, ponen por ahí ofertas pero en marcas que son muy feas”, dijo otra formoseña.

“Trato de mantener las marcas, pero si esto sigue así vamos a tener que cambiar, gracias a Dios todavía no me rebusco, pero hay gente que sí lo hace, es así la situación”, aseveró.

