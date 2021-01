Aseguran que no habrá faltante de ningún tipo de medicamentos en las farmacias de Formosa

Compartir

José Recalde, vicepresidente de la Federación de Farmacéuticos de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO llevó tranquilidad a los formoseños al asegurar que en las farmacias no habrá faltante de stock de ningún tipo de medicamentos, por lo que pidió a la ciudadanía solo acudir en casos de emergencia, teniendo en cuenta que la ciudad capital se encuentra nuevamente en fase 1 del aislamiento ante el aumento de casos de coronavirus.

Es importante recordar que apenas se dio a conocer la noticia del retorno al aislamiento total con el cierre de algunos comercios, la gente comenzó a acudir masivamente a las farmacias con el fin de provisionarse para el tiempo que dure el aislamiento que es hasta el 19 de enero, lo que generó largas filas y malestares de formoseños.

“En la vuelta a la fase 1 lo que ocurrió es que la gente ha salido a comprar productos para tener stock en sus casas, pero debemos recordar que tenemos hace un año el virus, sabemos cómo es la prevención, no podemos decir que no sabemos, no hacen falta más spots publicitarios, tenemos que actuar y hacer lo que ya sabemos, usar el barbijo, alcohol en gel e higiene, es lo más importante para no producir contaminación de este virus y contagiar a nuestros parientes, adultos mayores, hay que tener muchísimo cuidado”, recomendó Recalde.

De la misma forma aseguró que los precios de los medicamentos se mantienen luego de la suba del año pasado al inicio de la cuarentena total en el país en el mes de marzo. “Formosa hace un año que no tiene un brote comparado con el resto del país por ende el precio de los medicamentos se mantuvo, fue al principio de la pandemia cuando subió, pero ahora al año de ocurrido eso ya no hubo modificaciones, siguen manteniéndose los mismos precios, no hubo aumento en esa cuestión, no es un problema lo de los precios porque no ha cambiado”, destacó.

Seguidamente llevó tranquilidad a los vecinos de la ciudad y aseguró que las farmacias de barrio cuentan con lo necesario para atender a los pacientes y así evitar que se trasladen hasta lugares más lejanos como la zona céntrica donde hay farmacias de base. “Cuando comienza de nuevo esta fase 1 hay gente que no se puede movilizar y los colegas farmacéuticos de los barrios están a la altura de las circunstancias para atender a los clientes que recurren a ellos para las informaciones, los pacientes solo han recurrido a nosotros en los casos graves en los cuales nosotros como tenemos una buena comunicación con los médicos hemos podido asistir a los mismos, pero el tema de los medicamentos no es la única patología, también tenemos pacientes con patologías criónicas y deben saber que con el ticket de compra pueden circular, ellos van a poder transitar pero solo deben salir si es necesario, ya que no van a tener problemas en conseguir sus medicamentos”.

En ese sentido llevó calma a la ciudadanía y señaló que no habrá faltante de medicamentos en Formosa por lo que pidió que la gente se siga manteniendo con lo que tiene y recién salga a comprar cuando esté a punto de terminar los remedios. “No va a haber faltante, no hay forma de que exista esto porque los faltantes cuando se dieron fueron a nivel nacional, hoy nosotros no estamos fuera de lo que sea esto y está normalizado hace más de un año por eso le llevamos tranquilidad a la gente, no hace falta que salgan a provisionarse porque no va a faltar”, aseguró.

En relación a si en esta vuelta a fase 1 hay prestaciones de obras sociales que se modifican, Recalde explicó que “nosotros tenemos el sistema de lo que sea solo medicina para los médicos, los psicólogos y otras áreas de salud, tenemos también lo que sea todo online, no va a haber modificación en eso tampoco porque ya se venía haciendo desde hace más de un año, así que todo sigue igual”.

Para finalizar dijo que tampoco hay subas de medicamentos a la vista. “Los formadores de precios de los medicamentos son los laboratorios, el año pasado han aumentado un 46% los remedios en un promedio, lo que sí hemos notado es que hay productos de algunos laboratorios que han aumentando hasta más del 100%, lo bueno es que tenemos otros laboratorios que no han aumentado más del 30% entonces otra vez solicitamos el detalle de que la prescripción del remedio sea por nombre o denominación genérica porque hay mucha variedad de precios entre unos y otros y nosotros necesitamos la cura del paciente, por ende la accesibilidad al medicamento la hacemos nosotros desde los puntos de farmacias”.

