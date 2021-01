Zárate: “No vamos a ceder en nuestra lucha por defender los derechos y las libertades de los formoseños”

Compartir

El diputado provincial Osvaldo Zárate (UCR), expresó su malestar ante la gran presencia policial que hubo el último sábado en alrededores de la Plaza San Martin donde se iba a realizar una movilización en contra del bloqueo sanitario de la ciudad capital y aseveró que “no vamos a ceder en nuestra lucha por defender los derechos y las libertades de los formoseños”.

En ese sentido, el funcionario provincial denunció que “nuevamente el gobierno de Gildo Insfrán desplegó un número desmesurado e inaudito de efectivos policiales que con actuación violenta produjeron varias demoras de personas, infracciones predeterminadas y retención vehicular para impedir la protesta de jóvenes y ciudadanos perjudicados por el bloqueo”.

Aseveró en ese marco que “toda la zona céntrica y la Plaza San Martín estuvo en virtual Estado de Sitio donde centenares de uniformados impidieron el tránsito normal de personas y vehículos varios, amenazantes con todos aquellos que debían desplazarse hacia la plaza San Martín, diciendo que no se podía ir a la marcha convocada por la agrupación Formosa Libre”.

“Nosotros repudiamos enérgicamente esta peligrosa práctica persecutoria y de amedrentamiento a los jóvenes que sólo querían expresar su oposición al aislamiento y pedir el levantamiento del bloqueo al cual se unieron comerciantes y ciudadanos comunes que no pudieron llegar a la plaza para decirle al gobierno de que no se vulneren sus derechos”, expresó Zárate.

Ante esta situación aseguró que “no van a lograr acallar las voces de quienes no están de acuerdo con el accionar y la gestión de la pandemia, no vamos a ceder en nuestra lucha por defender los derechos y las libertades de los vecinos de toda la provincia de Formosa”.

Con el fin de ayudar a los ciudadanos que según expresó, se vieron perjudicados, informó que se encuentran a disposición para consultas y asesoramientos por las actas labradas y que se pueden acercar a la Fundación Pensando Formosa ubicada en Salta 464 de nuestra ciudad a partir de hoy desde las 10 hasta las 13 horas, donde los abogados del equipo brindarán atención.

Para finalizar y lamentando lo ocurrido en la jornada del sábado con la marcha frustrada pidió que se “respeten los derechos y garantías de la Constitución Provincial y Nacional”.

