Asumieron los consejeros y consiliarios docentes electos en la UNaF

En cumplimiento con lo dispuesto por la Cámara Federal de Resistencia, que en un nuevo fallo ratificó lo establecido por el Rector de la Universidad Nacional de Formosa, Prof. Esp. Augusto Parmetler, en cuanto al proceso electoral en la UNaF, fueron proclamadas las nuevas autoridades docentes en el Consejo Superior y los Consejos Directivos de las cuatro Facultades Humanidades, Recursos Naturales, Ciencias de la Salud y FAEN.

El pasado viernes 8 de octubre se desarrollaron las elecciones docentes, luego de que la Cámara Federal de Resistencia se expidiera, desestimando una medida cautelar, ratificando el cronograma electoral dispuesto por la Resolución Rectoral N° 746/21 y la realización de dicho acto eleccionario.



Este lunes 11, a la mañana, la ceremonia de proclamación de las nuevas autoridades se desarrolló en la Sala de Conferencias Rectores de la UNaF, ubicada en el campus universitario, y fue presidida por la Honorable Junta Electoral Permanente de la UNaF cuya Presidente es la Lic. Rocío García y sus miembros vocales titulares son el Prof. Daniel Sosa y Juan Sosa.

En la ceremonia además estuvieron presentes el Rector Esp. Augusto Parmetler, Decanos, Secretarios entre otras autoridades.

Al respecto, la Ing. Elizabeth Coenes, consejera directiva electa de la Lista 2 Recurso Joven de la FRN, afirmó: “Era directora de Carrera y ahora voy a trabajar desde el Consejo Directivo. Mi objetivo es defender las acreditaciones, porque en nuestra Facultad tenemos las tres carreras acreditadas y si hay algo en lo que tenemos que trabajar desde el CD es en que esas acreditaciones se mantengan”.

“Tenemos que trabajar sobre nuestros planes de estudios y sobre la articulación de Cátedras, así que el Consejo Directivo tiene una actividad muy intensa y se necesita este cogobierno”, agregó.

Sobre el proceso electoral que se viene desarrollando en la UNaF, destacó: “Esta Universidad la construimos entre todos. Tenemos que empezar a respetar la normativa y los fallos que nos han avalado. Y fundamentalmente darnos cuenta que esto no es un pedazo de nadie, es un terreno de todos y es para crecer”.

“La construcción democrática no es sencilla, hemos tenido enfrentamientos, los cuales no vamos a negar, sobre quién tenía la verdad y la legitimidad, pero no hay dudas de que la máxima autoridad de una Universidad es el Rector, no hay dudas de los fallos federales que han avalado estas instancias de elección, así que a partir de ahora tenemos que construir y dejar de dilapidar nuestra institución en cuanto a enfrentamientos, conflictos e interpretaciones. Para mí es fundamental el consenso y el trabajo conjunto”, finalizó.

