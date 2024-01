ATE presenta recursos de amparo por los más de cien trabajadores despedidos en Salud

Tras la noticia de que no se renovarán de manera automática los contratos a más de un centenar de trabajadores del área de salud, desde ATE indicaron que hoy estarán efectuando la presentación de los recursos de amparo correspondientes, y lamentaron que la de Formosa es la misma actitud que adopta el actual gobierno nacional. De la misma forma, desde la organización que nuclea a los Trabajadores del Estado no descartaron movilizaciones u otras medidas para hacer escuchar el reclamo.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Carlos Villasanti, secretario general de ATE Formosa, comentó que no cuentan con la cifra exacta de trabajadores despedidos y suponen que son más de cien por eso “vamos a pedir audiencia con el ministro de Desarrollo Humano Dr. Aníbal Gómez, porque necesitamos certezas en este sentido”.

“Es la primera vez que pasa esto en Formosa, es decir, que el Poder Ejecutivo Provincial toma una medida de este tipo, y lo lamentable es que están haciendo lo mismo que Javier Milei a nivel nacional”, aseveró el gremialista.

Seguidamente opinó que “pareciera una contestación al gobierno nacional, la lectura de los datos que tenemos arroja eso”.

Consultado por la situación de precarización laboral que queda al descubierto con esta medida, donde, pese a tener años en el trabajo no existe estabilidad laboral respondió: “entre nuestros puntos de reclamos siempre planteamos el pase a planta permanente de los trabajadores jornalizados y precarizados, pero lamentablemente no fuimos acompañados ni escuchados. Siempre remarcamos la importancia del pase a planta porque advertíamos que esto podía pasar”.

Por otro lado, el secretario general de ATE también vio con preocupación el rol que está cumpliendo la Policía de la provincia que se apostó en los diferentes nosocomios para evitar que el personal pueda avanzar a su puesto de trabajo. “Evitan que los compañeros que fueron avisados de manera verbal de su situación puedan pasar a cumplir con su trabajo; la Policía no está para eso”, dijo.

“Actualmente tenemos alrededor de 18.000 compañeros que están en situación de precarización o jornalizados, la solución la tiene el Gobierno de la provincia que está replicando acá lo que hace Milei a nivel nacional”, insistió Villasanti.

Por su parte, la secretaria adjunta de ATE y trabajadora del hospital Central Fátima Aquino señaló que en su nosocomio hasta el momento son 10 los trabajadores afectados, y que además se encuentran de manera permanente en reuniones y asambleas porque cada vez son más los despedidos que angustiados se acercan a la Sede.

“Los abogados van a presentar ante la Justicia el recurso de amparo, ya se han juntado las documentaciones de los compañeros y avanzaremos con esto. No obstante, estamos atendiendo los casos y vemos con preocupación que se van sumando cada vez más personas. La semana que viene estaremos anunciando medidas o acciones que llevaremos adelante”, cerró diciendo Aquino.