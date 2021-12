Aumentan los casos de coronavirus: tras fiesta de egresados se disparó el marcador

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, Dra. Claudia Rodríguez se refirió al aumento de casos de coronavirus en Formosa e instó a la población a no relajarse en cuanto a las medidas preventivas ya que «la pandemia todavía no pasó».

«Nosotros ya veníamos observando un aumento de casos desde hace unos días atrás fundamentalmente en el interior de la provincia, y durante esta semana en capital empezaron a crecer de manera muy rápida los contagios», comenzó diciendo.

«Hay varios motivos por los cuales podemos identificar el aumento: el primero de ellos tiene que ver con formoseños que hayan viajado a otras provincias, el segundo tiene que ver con los eventos masivos en lugares cerrados que estamos teniendo en la ciudad tales como recepciones de colegios secundarios», aseveró la funcionaria.

Seguidamente se refirió a la recepción de egresados del Colegio Privado «Alas» donde se dieron decenas de casos positivos. «La fiesta del Alas fue donde más casos crecieron por el índice de contacto y hasta hoy en día estamos siguiendo de cerca», dejó en claro y agregó que «el primer caso se detectó el viernes de la semana pasada porque una persona que tenía síntomas comentó que asistió a dicha recepción. 38 personas que estuvieron allí ya dieron positivo».

Por otro lado, consultada si es que en Formosa hay casos de la cepa Delta respondió que «todavía no tenemos respuestas si en la provincia está la variante Delta, suponemos que sí porque en el vecino país sabemos de su existencia».

Finalmente, Rodríguez insistió en que «no hay que relajarse y que gracias a la vacuna hay pocas personas a las que no les afecta tanto al contagiarse».

Compartir

Linkedin Print