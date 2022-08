Compartir

Se trata de un conductor que transitaba la ruta Nacional N°81, a la altura del kilómetro 1434, en proximidades a la localidad de Las Lomitas. No poseía la documentación que justifique el traslado, por lo que la carga fue decomisada.

Personal de Gendarmería Nacional incautó una importante cantidad de municiones y cartuchos de armas de fuego en poder de un conductor que no pudo justificar el motivo del traslado.

Los elementos fueron secuestrados por encontrarse en infracción a la Ley Nacional N° 20.429 de Armas y Explosivos.

Personal del Escuadrón 18 “Las Lomitas” detuvo la marcha de un vehículo, al momento de efectuar controles sobre el kilómetro 1.434 de la Ruta Nacional N° 81.

Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron 3.000 municiones y cartuchos de distintos calibres, de los cuales el conductor no poseía ninguna documentación que justifique su traslado.

El Juzgado Federal dispuso el secuestro de las municiones en infracción a la Ley Nacional N° 20.429 de Armas y Explosivos.

