El ministerio de Desarrollo Humano autorizó a los laboratorios privados a realizar los test rápidos de antígenos y la medida ayudará a descomprimir el sistema de salud pública, afirman desde el sector.

Ante el crecimiento de los casos positivos de coronavirus registrados en la provincia, finalmente el Ministerio de Desarrollo Humano autorizó a los laboratorios privados a realizar los test rápidos de antígenos. Al respecto el Dr. Arnaldo Palacios, bioquímico de la ciudad, dialogó con el Grupo de Medios TVO y dio precisiones de la medida.

“La idea siempre es colaborar con el sistema y que el paciente tenga la opción de optar la prueba que quiera realizarse, además muchas veces no es necesaria hacerse una PCR y con un test de antígenos, así se llama la prueba, realizado en su momento justo, tiene una especificidad muy importante, una sensibilidad que está rondando el 99% si se hace la manera adecuada en el momento adecuado”, precisó Palacios.

“Primero esto es una técnica diferente que detecta proteínas del virus, pequeñas partículas del virus a diferencia de la PCR que detecta la parte del genoma del virus que es su ARN. Así como nosotros, nuestro genoma es el ADN, en este virus es su ARN en donde está toda la información, la PCR entonces apunta a detectar ese genoma por ende es una tecnica mucho mas sensible tambien, pero tambien es de mayor complejidad, y esta técnica, la inmunocromatografía, que detecta estos antígenos, que son las pequeñas proteínas del virus, es una técnica de menor complejidad, de complejidad media lo cual hace que todos los laboratorios que deseen hacerla lo puedan hacer”, agregó el profesional médico.

De esta forma, con la posibilidad que poseen ahora los laboratorios privados “los pacientes van a tener mayor disponibilidad para testearse”. “Gracias a esta nueva resolución vamos a poder hacer las consultas externas de todos nuestros pacientes que vengan con la solicitud médica y la ficha epidemiológica, eso es muy importante aclararlo, y poder testearse, con lo cual también descomprimimos el sistema sanitario público”, añadió.

De esta forma la decisión adoptada por la cartera de salud provincial permitirá que aquellas personas que posean una obra social puedan tener más lugares donde poder testearse. Actualmente solo algunas de ellas cubren este testeo, por ello Palacios adelantó que están “reiniciando nuevamente la negociación para que sean cubiertas, entonces el paciente pueda ir a su obra social y consiga la autorización pertinente”:

Por otro lado, si bien existen más posibilidades luego de esta resolución, también existen faltantes en algunos de los insumos necesarios para esta práctica. “Todos compramos a los mismos proveedores y ante la alta demanda, porque esta tercera ola que golpeó muy fuerte en todo el mundo, entonces el consumo de estos test rápidos, que son todos importados, es muy demandado en los países de primer mundo sobre todo que tienen gran poder de compra y quedan todo en esos lugares”, manifestó, aunque pidió “que el paciente se quede tranquilo que acudiendo a su laboratorio, que lo haga, va a tener disponibilidad del test”

Autotest

Por otro lado, el Dr. Arnaldo Palacios también se expresó sobre los autotest que se comercializarán en farmacias de todo el país con autorización del ministerio de Salud de la Nación. “Es una de las cosas que por ahí nosotros hemos manifestado desde todas las entidades bioquímicas del país, la preocupación ante estos autotest que se andan promocionando de hacerse en farmacias y sin el seguimiento adecuado de la validación bioquímica y sin la validación de un profesional que maneja la cuestión que en este caso somos los bioquímicos”.

“Hay una serie de puntos que hay que cumplir y que son muy importantes y que por lo cual a nosotros, el tema de los autotest que se van a vender, nos genera cierto ruido y nos parece que no es adecuado en este momento y además no vienen a aportar mucho más de lo que ya hay porque, no es que porque yo tenga autotest va a dejar de haber más casos, al contrario, la vacunación y los cuidados son lo que lleva a que disminuyan la cantidad de casos. Además una prueba mal ejecutada que te genere un falso negativo, porque estos test, como te habia dicho, tiene una alta especificidad y sensibilidad hechos adecuadamente cuando está sintomático que ronda el 99%, pero tiene falsos negativos si no están bien ejecutados o si no se hacen en el momento adecuado, y eso puede generar una falsa sensación de seguridad que lo ejecuta si no esta con el control profesional”, dijo Palacio.

Por eso concluyó que “Es bienvenida la realización de los test rápido de antígenos justamente por eso, porque dentro del laboratorio, los bioquímicos estamos capacitados para hacer todas estas cosas y validarlas de la manera correcta y dándole al paciente la tranquilidad que vaya tranquilo, que se hizo la prueba de manera adecuada, que fue validada adecuadamente y con la asesoría pertinente en el caso de un negativo o un positivo”.

