Ayer se realizó asamblea popular en defensa de la autonomía de la Universidad Nacional de Formosa

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, participó ayer por la tarde de la asamblea popular de la comunidad universitaria que se expresó ante el intento de golpe institucional.

“Estamos muy contentos porque finalmente la Justicia mostró que no es manejable para cosas que son ilegales. No juega con la ilegalidad, así que esto es muy importante para que todos empecemos a entender que por más que nos vendan que se maneja la Justicia como uno quiere, esta no se casa con la ilegalidad”, destacó.

“Esto es importante saberlo y máxime en una institución universitaria donde los docentes y los alumnos que están en formación debemos ser totalmente capaces de discernir entre lo que es la Justicia y la vinculación con las leyes y los reglamentos internos de la Universidad, porque se trata del desconocimiento de una autoridad electa y el no respeto por la institución”.

Agregó: “yo confío mucho en la Justicia, este es un paso y vamos a continuar trabajando para que finalmente nunca más nadie pueda hacer algo semejante dentro de la Universidad”.

“Hay una convocatoria a elecciones que se está desarrollando en este momento con la Junta Electoral Permanente que es un órgano de aplicación de este cronograma. El fallo de la Cámara ratifica una resolución que emití en función de un cronograma electoral, o sea que debemos continuar con las elecciones y una vez que estén elegidos los nuevos consejeros y consiliarios recién se puede constituir una asamblea universitaria”, concluyó.

