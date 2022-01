Banco Formosa del C-5: hubo largas filas para sacar el bono completo sin saber que podían hacerlo en los cajeros

Compartir

Ayer a la mañana se generó más de cuatro cuadras de fila de personas que esperaban ingresar al Banco Formosa, sucursal del Circuito Cinco, para poder percibir el bono extraordinario por ventanilla; muchos argumentaban que acudían a la entidad porque querían sacar todo el dinero junto, sin saber que desde el miércoles se extendió el límite diario de extracción que pasó de ser $16.000 a $20.000.

«Cuando venía noté que varios cajeros automáticos no tenían mucha gente; yo no sabía que podíamos sacar los $20.000 juntos o de lo contrario lo hacía», dijo un hombre en contacto con el Grupo de Medios TVO.

Por su lado, una mujer comentó que «hace un ratito vine a hacer la fila que corre bastante lenta; estamos en el sol y con calor no sé a qué hora voy a entrar. Vine a cobrar el bono».

Consultada si es que estaba al tanto de la modificación del límite de extracción diaria en cajeros automáticos respondió que sí, pero «yo no tengo tarjeta, entonces tengo que venir a cobrar por ventanilla, de igual manera me queda más cómodo así».

«Desde las 7 de la mañana que estoy esperando para cobrar el bono», sostuvo otro vecino.

«Desde las 4 de la mañana que estoy haciendo la fila y todavía no ingreso al Banco, la fila llega hasta el Hospital Distrital, es una vergüenza, nos dicen que hay poco personal para la atención y que la demora respondería a eso», agregó una señora notablemente molesta y dejó en claro que siempre viene a cobrar su sueldo y nunca se encuentra con filas de la magnitud de ayer. «Todos los meses vengo, no tengo tarjeta, no me manejo con la misma, y esta es la única vez que estoy sufriendo bajo el sol», lanzó.

De la misma forma otra contó: «ahora me vine a hacer la fila en la parte de los cajeros automáticos porque cuando estaba en la que es para entrar al Banco me dijeron que podía sacar el bono completo acá, yo no sabía, de lo contrario no iba a perder el tiempo esperando».

«Sinceramente no vi en ningún lado que aumentaron el limite de la extracción, hasta donde tenia entendido era solo $16.000 por día; capaz que lo informaron por las redes sociales o paginas de noticias, pero en mi caso particular me informo por la radio y la tele», confió.

Por último, según se pudo saber y ante la gran cantidad de gente realizando la fila, personal policial tuvo que impedir que se sigan sumando más ya que debido al poco personal en el Banco la atención se tornaba imposible.

Recarga de cajeros con

billetes de alta denominación

Por otro lado, ayer se informó desde la entidad bancaria que los cajeros automáticos se recargan con billetes de alta denominación, más precisamente de $1.000 y de $500, por lo cual al retirar el dinero se puede realizar una sola extracción de $20.000

En los casos en que los cajeros no contengan billetes de alta denominación, las extracciones deberán ser de montos menores, llegando a necesitarse 5 extracciones para los $20.000.-

Ante el nuevo brote de Covid, la entidad recuerda los cuidados, según los protocolos y sugiere evitar concurrir a las sucursales. Recomienda utilizar los canales electrónicos habilitados, la billetera electrónica Onda Siempre Podés Comprar, la App de Autogestión de Banco Formosa, el Nuevo Homebanking o la Tarjeta de Débito.

Información

Para más información: 0800.777.2262 –www.bancoformosa.com.ar

