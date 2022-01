Bareiro dijo que el índice de internación es bajo, lo que quiere decir que la vacunación es efectiva

Compartir

El director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), el doctor Hugo Bareiro, indicó que no ha bajado el promedio de hisopados y que muchos recurren a hacérselo por consultas por síntomas.

En este sentido, explicó que “las personas con síntomas van marcando el porqué de tantos casos positivos diarios. Vemos que está subiendo y hasta ahora no le encontramos el techo”.

En este sentido, destacó la campaña de vacunación, aseverando que “fue muy importante ya que dio un resultado extraordinario, porque la proporción de infectados está marcando que no tiene la misma proporción de casos internados o complicados”.

Y continuó: “Es decir, estos son muy bajos, por lo tanto, quiere decir que la vacunación es efectiva y que debemos seguir insistiendo en esta conducta de completar el esquema de inmunización e incentivar a aquellas personas que no se vacunaron, a que lo hagan”.

En esta línea, informó: “observen que el 70% de las personas que están internadas son las que no están vacunadas o tienen una sola dosis. Entonces, esto está marcando la importancia que tiene la vacunación”.

Y explicó: “la verdad es que la vacuna nos ha envalentonado un poco y el virus no perdona, va mutando y adquiriendo mayor contagiosidad. Si bien es cierto que son menos agresivos, siempre hay alguna persona que tiene las defensas bajas y es a la que no le trata muy bien la enfermedad”.

Seguidamente, recomendó a la sociedad continuar respetando las medidas de prevención: “sigamos con el uso permanente de barbijo, la distancia social de por lo menos dos metros y evitar las aglomeraciones importantes de personas”.

También, dijo que «naturalmente, vamos a tener picos de contagios que van a seguir creciendo, ojalá que esto vaya disminuyendo en algún tiempo, pero tampoco le podemos poner alguna fecha, porque el virus sigue circulando y en la medida que lo haga seguramente van a aparecer otras variantes”.

E insistió: “entonces, llamo a la conciencia social para que aguardemos las medidas de prevención, porque si bien es cierto que hoy no son muchos los internados, sí son muchos los que están haciendo cuarentena y que hay un marcado centrismo en todos los lugares de trabajo”.

Sostuvo, que éste “también tiene un impacto social en lo saludable. Si bien, desde el punto de vista de la salud, el hospital no colapsó, el sistema laboral se ve afectado porque la fuerza de trabajo está ausente por motivo de la enfermedad”.

“Una de las características de la variante que está circulando es que pega picos muy altos de contagios y así como sube, también aparentemente baja, es lo que se ha observado en algunos países”, esbozó Bareiro.

Y para cerrar, manifestó: “Nosotros esperamos que eso también suceda aquí, en nuestro país, y en Formosa, pero sinceramente decir en qué semana va a aumentar o bajar es algo que no podemos afirmar, por lo tanto, lo único que queremos es que haya la menor cantidad posible de infectados”.

