Barrio El Porvenir: familia lo perdió todo tras incendio de su casa, incluso a las mascotas

Compartir

Linkedin Print

Hoy, en horas más tempranas, se produjo un incendio originado por una vela en una vivienda ubicada en la Manzana N3 del barrio El Porvenir; la pérdida material fue total, incluso las mascotas que se encontraban en el interior del inmueble perdieron la vida.

“La casa se incendió pasadas las 7 horas. Mi marido prendió una vela al Divino Niño y me olvidé de apagarla, mi vecina me avisó lo que estaba pasando en mi casa, lamentablemente no pudimos salvar nada”, dijo la mujer dueña de la casa.

Por otro lado, si bien ninguno de los integrantes de la familia estaba en el lugar, lamentó la muerte de sus dos mascotas.

Compartir

Linkedin Print