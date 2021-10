Barrio Venezuela: malviviente ingresó a robar a comercio y se llevó mercadería y un tubo de gas

Compartir

El lunes a la madrugada, malviviente ingresó por el ventiluz de un comercio ubicado en Puchini casi Cabral (barrio Venezuela) y se robó varias mercaderías y un tubo de gas; el mismo fue tan “prolijo” y no revolvió el lugar por lo que los dueños apenas pudieron notar el hecho.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el comerciante damnificado lamentó que “comenzó nuevamente la inseguridad que desde hace mucho no ocurría” y que “del negocio se llevaron un tubo de gas, una radio, mercadería y un poco de golosina, es decir, alzaron lo que podían llevar en ese momento”.

“Nos dimos cuenta del robo porque la radio chica que estaba en un lugar específico ya no estaba allí, después empezamos a revisar y constatamos que había faltante de mercaderías”, comentó.

Al ser consultado si es que es el primer robo en su local respondió que no pero “fueron hace mucho tiempo y ahora me sorprende que vuelva a suceder. Creo que es por la falta de trabajo, hace dos meses atrás por ejemplo se robaron un cable de teléfono acá en la zona”.

“Nosotros tenemos cámaras de seguridad pero en estos momentos no funciona porque se nos quemó la central, pero la de un vecino grabó al sujeto que no sabemos si tenía a alguien esperando para ayudar a llevar las cosas”, añadió.

