Compartir

Linkedin Print Whatsapp

A días de estrenar la serie que lo tiene como protagonista, El primero de nosotros, Benjamín Vicuña brindó una entrevista en la que habló de las separaciones, pero también de los encuentros y contó por qué siempre está en pareja.

“Te cuesta estar solo”, dijo Germán Paoloski en No es tan tarde, en referencia a que tras una ruptura amorosa, de inmediato vuelve a ponerse en pareja. Entonces, el chileno explico: “Parece que es difícil estar solo, pienso que hay gente que tiene otra predisposición a la soledad, o hijos únicos que les encanta. A mí me gusta la gente, la familia, la casa llena y la pareja”.

“Es una forma de vivir estar en pareja”, dijo y al ser consultado sobre si estaba en pareja ya que se lo vio salir con la empresaria Eli Sulichin, dijo: “Estoy feliz contento viviendo un momento bonito”. Es que tras separarse de Pampita en el 2015, de inmediato comenzaron los rumores respecto a una incipiente relación con quien era su compañera de elenco en El hilo rojo, Eugenia la China Suárez. Dichos rumores se confirmaron en mayo del 2016 coincidentemente con el estreno del filme.

Tras anunciar que estaba distanciado de la ex Casi Ángeles y mientras allegados aseguraban que estaba triste y quería regresar con la mamá de sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio, Benjamín sorprendió al mostrarse en Punta del Este con su nueva pareja. Hace poco compartieron fotos de ellos juntos en sus redes pero aún prefieren seguir con el perfil bajo.

En la charla con Paoloski, también habló de lo conflictivas que pueden resultar las separaciones. “Todos perdemos, lo tengo clarísimo, lo sé como hijo de padres separados, como padre, adulto, lo sé en todos los roles, lamentable pero es parte de la vida y hay veces que es insostenible y que hay que tomar una decisión difícil por los niños o la felicidad de los adultos o por la paz”.

El lunes se estrenará en la pantalla de Telefe El primero de nosotros, protagonizada justamente por Vicuña. Allí él interpreta a un hombre de mediana edad que recibe el diagnóstico menos esperado: tiene un tumor cerebral y le queda poco tiempo de vida. A partir de ahí la historia muestra los miedos y metas de un grupo de amigos (Luciano Castro, Damián de Santo, Jorgelina Aruzzi, Mercedes Funes, Paola Krum) que se movilizan al enterarse de la noticia.

La historia sin quererlo traza varios paralelismos con la vida del periodista y productor Geraerdo Rozín, quien falleció el pasado viernes a los 51, once meses después de enterarse del mismo diagnóstico que el protagonista de la tira. Casualmente él había puesto su granito de arena en la idea incial, luego de acercar al canal hace varios años un proyecto titulado Una mujer con sombrero, en el que mostraba la historia de una mujer que tenía un grave cáncer de mama y al igual que él y que Santiago recibe la dura noticia de que le queda poco tiempo de vida.

“Es un dramedy, un drama con elementos de comedia -adelanta sobre la ficción que podrá verse de lunes a jueves por Telefe, pero que adelantará los capítulos de la semana entrante en Paramount+-. Es un grupo de amigos que pasa por una situación complicada, que tiene que ver con la enfermedad de uno de ellos, y cómo este grupo se reinventa y se organiza para superar una situación difícil, pero la vida continua. Es interesante cómo los diferentes personajes se intercalan en esta historia que habla sobre amistad, amor, la vida y la muerte”, había dicho hace unos días el actor a Teleshow sobre la ficción.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp