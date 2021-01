Bibolini informó que de 133 personas internadas por COVID-19 dos pacientes están graves

Compartir

El médico infectólogo Julián Bibolini brindó el parte del estado de salud de los pacientes internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID19 y en el Centro de Atención Sanitario del COVID 19 que funciona en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa.

De las 133 personas que cursan activamente la infección, todos internados, dos pacientes permanecen con un cuadro grave y uno moderado.

“El cuadro moderado evoluciona bien, cada vez requiere menos necesidad de oxígeno, vemos la posibilidad de sacar a esta persona de la Unidad de Terapia Intensiva en los próximos días”, señaló el facultativo.

En tanto uno de los pacientes caracterizado como cuadro grave, continúa en la misma situación, requiriendo diálisis, asistencia mecánica respiratoria y apoyatura de medicamentos para que funcione el corazón. Su pronóstico es reservado, en horas puede cambiar su evolución.

La otra persona también grave: “Su estado es reservado ante la eventualidad que pueda evolucionar para bien o para mal en horas. No tiene tantas alteraciones, pero se la considera grave”, destacó.

Dijo Bibolini que hay cuatro niños con diagnóstico de coronavirus, asintomáticos, estables y con buena evolución.

Sobre el estado de salud de las mamás que dieron a luz en las últimas horas, señaló que están bien, controladas por ginecólogos y cirujanos, sin complicaciones.

“Una mamá muy hipertensa, que requirió un medicamento que se aplica en Terapia Intensiva porque se hace un monitoreo del tratamiento, pero solamente para eso”, aclaró.

Vacuna Sputnik V

Por otro lado, el médico Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 pidió no dar crédito a la información falsa que circula sobre las vacuna Sputnkik V que se aplicó en la República Argentina.

“Se publicó que se habían suspendidos las campañas, eso es totalmente falso, se sigue haciendo la vacunación planificada, todas las vacunas tienen efectos adversos, son muy seguras, pueden tener efectos adversos leves”, señaló.

Dijo que de las 1.800 dosis aplicadas en la provincia de Formosa no existió ningún caso grave ni que haya requerido internación, e incluso señaló que todos los vacunados están desempeñando sus tareas laborales con normalidad.

“Los que presentaron síntomas con febrícula, malestar general, fiebre, con antiinflamatorios fueron resolviendo. Son síntomas que aparecen después de las 24 horas de vacunarse y no duran más de dos días, y con cualquier antiinflamatorio se resuelve”, insistió.

Enfatizó el médico que todos los síntomas presentados estaban previstos y publicados anteriormente, por lo que no hay motivo de alarma alguna.

