Bibolini: “La internación domiciliaria depende de la evaluación socioambiental y el cuadro clínico”

El médico infectólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, informó este domingo que son 88 las personas que cursan activamente la infección por SARS-cov2, y que seis pacientes requieren de asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Interdistrital Evita.

En este sentido, el especialista indicó que “este domingo no hubo altas médicas, se agregaron los diagnósticos nuevos a la cantidad de personas que había previamente. Son veinte los pacientes que se encuentran internados en el Interdistrital Evita, once de ellos están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y nos preocupan por sus riesgos y comorbilidades. Su pronóstico es reservado”.

Asimismo, Bibolini especificó que de esos once pacientes en la UTI, seis requieren de asistencia respiratoria mecánica.

Por otra parte, refirió “las personas que están en sala general son nueve y evolucionan favorablemente con todos los controles necesarios que deban hacerse. Además, en los diferentes Centros de Atención Sanitaria (CAS) o en internación domiciliaria, se realizan los controles por médicos y enfermeros. Es en menor cantidad ya que estos pacientes son asintomáticos y aguardan cumplir con el periodo clínico de la infección para recibir su alta médica”.

Internación domiciliaria

Por último, el doctor Bibolini recordó que para poder obtener una internación domiciliaria se debe transitar un cuadro asintomático de la infección de COVID-19.

Señaló que es para los niños menores de 18 años, asintomáticos, que estén en condiciones de transitar los días de infección en el hogar, “antes deben pasar una evaluación socio-ambiental; no puede haber personas con factor de riesgo que puedan adquirir la enfermedad y evolucionar desfavorablemente como los mayores de sesenta años o inmunocomprometidos; tampoco puede haber superpoblación en el domicilio y debe tener accesibilidad al centro de salud para no demorar la atención en caso de que surja complicaciones en el cuadro del paciente”.

“La internación domiciliaria o no, dependerá de estas condiciones y del cuadro clínico de cada menor de edad asintomático”.

