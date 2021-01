Compartir

El médico insistió a la comunidad en el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y la distancia social; así como evitar la circulación, ya el principal objetivo subrayó: “Es que no se registren nuevas muertes y para eso hay que evitar nuevas infecciones”.

Tales afirmaciones fueron realizadas por el médico infectólogo, durante la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de este lunes 18.

Al dar el parte médico, señaló el profesional que de las 607 personas que cursan activamente el cuadro infeccioso de coronavirus en la provincia de Formosa, 13 de ellas están en una situación compleja por lo que están internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Interdistrital Evita de la ciudad de Formosa.

“De las 13 personas que están en terapia intensiva hay 8 que están aporte de oxígeno pero a través de una mascarilla o bigotera, mientras que son 5 los que requieren de la asistencia respiratoria mecánica”, detalló.

Asimismo, sobre los cinco pacientes, Bibolini agregó que “hay dos que están en una situación crítica”, en tanto que los otros se los considera cuadros graves, aunque igualmente recordó que “todos los pacientes que están en terapia intensiva se asumen con pronóstico reservado”.

Además, dijo que los 13 pacientes provienen de la ciudad de Clorinda. Tras dar esa información hizo notar que “de estas personas inclusive hay integrantes de una familia que están internadas también en terapia intensiva en situación compleja lo que nos habla de la gravedad de la situación que puede ocurrir sino no hacemos el esfuerzo necesario” en respetar las medidas esenciales de prevención para evitar los contagios de COVID-19.

En ese sentido, recalcó que “son medidas para evitar nuevas infecciones que puede aumentar el número de personas que requieran de la terapia intensiva, al fin y al cabo lo que queremos es que no muera más gente”.

Marcó al mismo tiempo Bibolini para que eso no ocurra “dependemos mucho de la colaboración de la población para lograr una disminución de los casos”.

Por eso volvió a insistir a toda la población de Formosa en “tratar de hacer lo máximo posible para usar el barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos. Estamos viviendo momentos muy complicados y no queremos que esto empeore y se está haciendo todo lo que se pueda para poder evitarlo”.

Agregó también entre las medidas para el cuidado de salud y la vida frente a la pandemia: “Evitar la circulación de esa forma hay menor posibilidad de transmisibilidad; lo mismo que el aislamiento para evitar contagiar a otras personas”, apuntó.

Y la otra medida importante de la estrategia sanitaria provincial, continuó: “Es encontrar a los positivos, ya que así podemos aislarlos para que no transmitan a otras personas”, marcando que la forma de hacerlo es a través de los testeos que se están realizando en los distintos barrios de la ciudad capital y en el interior.

“Para evitar que aparezcan nuevos casos, y donde siempre el objetivo es que no se registren nuevas muertes y para eso hay que evitar nuevas infecciones”, resumió en el cierre el profesional.

