Bº 2 de Abril: piden soluciones ante pérdida de agua potable en pasillo

Vecinos del barrio 2 de Abril de esta ciudad que viven en la manzana 14 denunciaron que desde hace tiempo padecen la pérdida de agua potable en el pasillo del sector, lo que además de complicarles la vida también es un gran desperdicio del vital líquido. Los pobladores del sector manifestaron que realizaron todos los reclamos correspondientes, pero aún siguen sin recibir respuestas.

«Estamos cansados de hacer reclamos que no son oídos por los encargados del suministro de agua, ya no sabemos qué más hacer para que nos brinden una solución por eso decidimos hacer público esto», dijo un poblador de la zona.

«Estamos viviendo así desde hace tiempo y no puede ser, esta es una pérdida de agua tremenda y la gente muchas veces tira también basura en toda la zona lo que agrava más la situación ya que eso va a parar al agua y con el calor que hace sale mal olor, es toda una situación que no podemos soportar más», acotó.

«Queremos ver si haciendo público lo que nos pasa podemos tener respuestas, lo peor es que esta pérdida de agua se suma a otras cuestiones y es más contaminante ya que la gente tira basura, pañales, restos de comida y eso va a parar ahí y queda durante días hasta que alguien salga a limpiar, no podemos estar viviendo con el agua a metros de nuestras casas porque encima es agua limpia y eso nos duele mucho», expresó otra pobladora.

«Ya llamamos muchas veces a la empresa y no nos brindan soluciones, el tema es que es responsabilidad de ellos porque esto está afuera de los domicilios, si fuese una pérdida dentro de una casa es otra cosa, acá es en el medio del pasillo y es un río todos los días, incluso la gente no puede pasar caminando por acá para no pisar eso, como hace mucho calor y el agua lleva días, eso se va descomponiendo y también es resbaloso por eso necesitamos respuestas urgentes por favor», pidió otro vecino.

«Sabemos que en otros sectores ocurre lo mismo y pueden pasar meses y todo sigue igual, acá no queremos que sea así por eso brindamos dirección exacta, para recibir una respuesta y poder estar tranquilos, eso también levanta una humedad tremenda, son muchas cuestiones que ocasiona esta situación. Ojalá se acerquen después de hacer público lo que padecemos», finalizó otro habitante.