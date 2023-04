Bº Juan Domingo Perón: delincuentes robaron una escuela y vandalizaron un jardín

Los directivos de ambos establecimientos observaron los destrozos y la falta de varios elementos ayer por la mañana cuando ingresaron a trabajar y ya ha ocurrido lo mismo en otras ocasiones. Sospechan que en esta oportunidad los delincuentes fueron menores. “Aparentemente fueron niños y no personas grandes”, expresó Beatriz Ferreiro, Directora del Jardín de Infantes Nucleados Nº 3, al Grupo de Medios TVO.

“El único daño que tuvimos es que las ventanillas del baño de la sala de maestros fueron destrozadas, es el único inconveniente que tuvimos. Gracias a dios no entraron y no se llevaron nada de la institución porque creería que sonó la alarma y eso hizo que ellos dejaran de cometer su delito, aparentemente fueron niños y no personas grandes”, agregó Ferreiro.

El EJI Nº 3 “Elvira del Río” ya ha sufrido varios robos y hechos de vandalismo en el pasado, pero la instalación de rejas y alarmas de seguridad no detuvieron a los delincuentes que este fin de semana quisieron ingresar al establecimiento para robar y causar más destrozos, como sí lo hicieron en el edificio lindante de la Escuela Nº 147.

“Este fin de semana el establecimiento ha sufrido daños en la parte eléctrica y en la parte de los vidrios y lo estamos subsanando lentamente con los padres. Nos estamos poniendo en campaña para su recuperación rápida, para que los chicos tengan clases normalmente”, señaló Miguel Benitez, director de la escuela.

En esta escuela los delincuentes no solo dañaron algunas instalaciones eléctricas y rompieron ventanas y puertas, también se robaron el sistema automático de carga del tanque del edificio y hasta útiles escolares. Las clases se vieron afectadas al menos al principio de la jornada de ayer ya que la escuela no contaba con agua potable.

“Hubo destrozos de materiales de vidrio y el robo de algunos útiles incluso, gracias a dios no se robaron nada de informática, pero si el ingreso fue doloso. No es la primera vez que sucede y por eso siempre concientizamos a los chicos para que cuiden esta escuela como su casa”, finalizó el director.

