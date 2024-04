Boca venció a Newell’s en Rosario y se acomodó en la Copa de la Liga

Boca venció 3 a 1 a Newell’s en el Estadio Marcelo Bielsa por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga y se acomodó en la Zona B del certamen, quedando ubicado en el tercer puesto, por encima de su rival de turno.

Aunque el comienzo del partido disputado en Rosario fue algo lento, el Xeneize, que venía de jugar con un equipo alternativo en la altura de Potosí entresemana, en el empate en cero ante Nacional, se hizo cargo del trámite, acomodándose en el campo y dominando la posesión.

No obstante, la superioridad del conjunto de Diego Martínez era muy tímida hasta que, a los 28 minutos, Cristian Medina inició y finalizó la primera jugada clara de la tarde: el volante de 21 años jugó con Miguel Merentiel, siempre activo y fino para pivotear, que jugó con Luca Langoni. El joven atacante remató cruzado, pero Ramiro Macagno la ganó la pulseada, aunque Medina apareció solo para estampar el 1 a 0 de cabeza.

En el resto de la etapa inicial, Langoni, primero, y Kevin Zenón, luego, coquetearon con aumentar la ventaja, pero Gustavo Velázquez, uno de los puntos altos del anfitrión, también pudo empatarlo. Newell’s, a la merced de Boca, apenas apostaba al manejo del juego de Éver Banega, lo que no era suficiente para arrimarse al siempre seguro Leandro Brey, que este sábado no tuvo mucha actividad.

De cara al complemento, el elenco de Mauricio Larriera pareció salir con otra intensidad, pero rápidamente, a los 55′, Langoni cortó su larga racha sin convertir (un año y cinco días) tras una jugada algo confusa, iniciada por Merentiel y en la que Zenón, Medina y Langoni, en dos ocasiones, quisieron definir, hasta que el atacante lo logró desde afuera del área.

Con el 2 a 0 en el marcador, el Xeneize, que tuvo en Equi Fernández a uno de sus puntos altos, siguió manejando los hilos del encuentro, sin sufrir en su arco, pero la Lepra empezó a animarse y estuvo cerca del 1-2 por intermedio de Francisco González, entre otros, pero el descuento recién llegó a los 88 minutos, cuando Julián Fernández recibió el balón de una segunda jugada y definió cruzado ante Brey.

No obstante, el suspenso duró poco en el Coloso, ya que en la réplica, mientras el pueblo rojiblanco se ilusionaba con la igualdad, Frank Fabra comandó un contragolpe y habilitó a Zenón, que definió mano a mano con Macagno y sentenció el 3 a 1 final. Sobre la hora, Brey se lució ante el Colo Ramírez, cerrando un final muy movido.

Boca, que empieza a plasmar en la cancha la idea de su entrenador, extendió a cinco partidos su invicto entre todas las competencias (cuatro triunfos y un empate), y quedó bien ubicado pensando en la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga: con un partido pendiente, pero después de abrir la fecha 13, es tercero con 22 puntos, por detrás de Godoy Cruz (26) y Lanús (23) y por encima de Newell’s (21), Defensa (20), Racing (18) y Estudiantes (18).

En la última jornada, el cuadro azul y oro recibirá al clasificado Godoy Cruz, aunque antes recibirá a Sportivo Trinidense por un nuevo compromiso de la CONMEBOL Sudamericana. Los de Rosario, por su parte, se complicaron y se jugarán su futuro en la última fecha frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.