Boleto Estudiantil Gratuito: desde la vuelta a la presencialidad ya entregaron 12.000 beneficios

El director de Transporte Municipal, Dr. José Olmedo habló con el Grupo de Medios TVO respecto a la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito donde dejó en claro que vienen trabajando muy bien y que hasta el momento se entregaron cerca de 12.000 beneficios.

“Venimos trabajando bastante bien aunque primero fue un desafío por la cuestión sanitaria. En lo que va del inicio de las clases presenciales entregamos cerca de 12.000 beneficios”, sostuvo.

Al hablar de la disminución de beneficiarios aseveró que se da porque no todos los alumnos van a las clases presenciales, y todavía no arranca la presencialidad en el nivel superior.

“Venimos trabajando bastante bien, la plataforma funciona y es muy práctica junto con la dirección de sistemas de la Municipalidad la cual cuenta con recursos humanos más que importante lo que nos permitió agilizar, dinamizar y entender que es el mejor camino el de trabajar así como lo estamos haciendo, nosotros primero arrancamos como un desafío por esta cuestión sanitaria y hoy por hoy vemos de que es algo que se está por quedar, en lo que va del transcurso del inicio de clases presenciales ya hemos otorgado cerca de 12 mil beneficios del Boleto Estudiantil Gratuito a los distintos niveles educativos, la verdad es que es un trámite bastante ágil, dinámico que nos permitió casi duplicar el otorgamiento en años anteriores donde teníamos la presencialidad en el edificio con trámites otorgados vía online reservando los turnos”, dijo

“Estamos muy contentos, fue un gran desafío para los compañeros municipales de esta área que estemos trabajando así, la verdad que tenemos más que satisfacción para con el trabajo de este lado de la computadora y del otro lado también, de la tecnología, en el otorgamiento se dan cuenta que es mucho más rápido y más dinámico”, destacó Olmedo sobre la nueva modalidad virtual.

Explicó además que la entrega de beneficios “está lejos de los valores del año 2019 por obvias razones, no debemos olvidarnos que el año 2019 cerramos con 25 mil beneficiarios del boleto y ahora recién estamos llegando a los 12 mil beneficiarios, no tenemos los índices porque no todos los alumnos por ahí están yendo a las clases presenciales, eso nos deja entrever que se da en la disminución en el otorgamiento del beneficio, también hay un detalle y es que todavía no arrancamos con la presencialidad en las universidades, el único nivel superior que está dando presencialidad hoy es la Cuenca del Plata, tengo un familiar que asiste a esa universidad y sé que arrancó la presencialidad la semana pasada, después las carreras terciarias por ahí no están arrancando con la presencia y la UNaF tampoco está con presencialidad porque están todos en etapas de exámenes finales, creo que cuando retornen ellos a la presencialidad, se va a disparar el beneficio en cuanto a la cantidad de entregas”.

Olmedo también se refirió a la cantidad de consultas que reciben en la dirección, de alumnos que no pueden viajar con el boleto.“El miércoles me llamó la mamá de una alumna donde me planteaba el inconveniente que estaba teniendo, conversando con la señora y preguntándole determinadas cuestiones pude detectar que la alumna estaba circulando con la tarjeta en saldo negativo, cuando entramos a trabajar con la tarjeta en saldo negativo se caen todo tipo de beneficios, no se deben olvidar que en la SUBE también están los pasajes de tarifa social, de discapacidad y también del Boleto Gratuito”, dijo y procedió a explicar que los usuarios entran en saldo negativo; “los días que no está vigente el boleto o el beneficio en general, usan la tarjeta un día inhábil o un feriado por ejemplo, la tarjeta sigue funcionando, pero va restando el dinero que tiene la tarjeta, cuando entramos en saldo negativo se cae el beneficio lo que se soluciona cargándole 10 pesos, 20 pesos, haciéndole salir de la banda negativa que hoy es 62 pesos, salen de ahí y deben volver a pasar el plástico por una terminal SUBE”.

“Por otro lado está el tema de que tenemos asignado determinada cantidad de boletos, por ejemplo en la escuela primeria diez boletos, cinco para que vayan a clases y cinco para que retornen, independientemente si es de mañana o de tarde, pero si al chico lo hacen ir un día a la mañana, a la tarde, le van avisando determinadas situaciones, va utilizando sus cantidades de boletos asignados y cuando se les termina para poder viajar resulta ser que también volvemos al saldo negativo, se pierde el beneficio, ahí hay que poder a habilitarlo cargando saldo y volviendo a pasar, más allá de esa situación, lo que puedo sugerir a los padres, a los estudiantes es que se deben comunicar con el teléfono o vía correo electrónico con el que se estuvieron comunicando para obtener el beneficio, comentar brevemente cuál es el inconveniente y nosotros estaremos solucionando caso por caso desde la plataforma que armamos, no todos los casos son similares, yo hablé de dos casos en forma generalizada pero por ahí puede surgir otro tipo de inconveniente, el personal que está trabajando de este lado, al abrir el sistema el personal ve qué pasó con esta tarjeta así rápidamente soluciona el inconveniente, puede ser que la tarjeta se haya dañado, que esté rota”.

Para finalizar dejó en claro que la cantidad de boletos asignados para uso es la misma que la de años anteriores. “Nosotros tenemos el mismo boleto del principio, trabajamos sobre un boleto, antes de esta presencialidad, en el primer semestre del año habían dicho que íbamos a tener restricciones de ir dos o tres veces nada más a clases, pero para poder desarrollar el boleto del año 2021 trabajamos en el año 2020, en ese año lo único que hicimos fue avisarle a nación servicios que seguían todos los beneficios para Formosa en cuanto al boleto electrónico de la misma manera que lo teníamos en 2019, esto implica que en ese año teníamos un esquema de presencialidad del 100% con los boletos asignados para primario, secundario, secundario técnico, terciario y universitario, es el mismo esquema, nada más que puede estar pasando lo manifestado anteriormente, no le asignamos menos boletos de los que deberían tener porque eso ya trabajamos con un año de anticipación, lo que ocurre es otra situación por eso le pedimos a los vecinos y vecinas que se comuniquen con la persona, con el sistema en realidad que le otorgó el beneficio, con ese canal de comunicación debe conectarse para explicarle qué sucede y los operadores le solucionarán el inconveniente”.

