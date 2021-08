Bomberos de Lomitas intervinieron en varios incendios forestales provocados por irresponsabilidades humanas

Compartir

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Las Lomitas combatieron durante el fin de semana numerosos incendios de pastizales que arrasaron con varias hectáreas en jurisdicción de esa localidad.

En todos los casos, el inicio de los incendios tuvo como común denominador la negligencia humana, mientras que la propagación de las llamas se vio favorecida por la sequía del pasto tras las fuertes heladas, generando daños ambientales y pérdidas materiales.

Durante el sábado y domingo, efectivos del Destacamento Mixto de Bomberos con asiento en la localidad de Las Lomitas intervinieron en varios incendios de pastizales sobre la ruta Nacional N° 81, Provincial N° 32 y otro en la zona urbanizada, en inmediaciones a la citada localidad.

Dias atrás la Policía distribuyó equipamientos para combatir incendios en dependencias del interior provincial, adquiridos por el Estado provincial a través de una importante inversión, elementos que fueron puestos a prueba en diferentes incendios de pastizales con mochilas de agua y palmetas en lugares donde no se puede ingresar con el camión hidrante.

También se utilizaron estrategias de contrafuego entre otras para evitar la rápida propagación debido al pasto seco, producto de las heladas.

La irresponsabilidad y negligencia de las personas no solo generan daños ambientales, sino que también pérdidas materiales como ser alambrados, postes de luz, carteles de señalización, lo que pone en riesgo la vida de personas que viven en cercanías, más el humo y la dificultad en la visibilidad de los automovilistas, lo que potencia el riesgo en la seguridad del tránsito y la vida de las personas.

Desde el Cuerpo Central de Bomberos se solicita a la comunidad tomar conciencia y ser cauto con el uso del fuego, destacando una serie de recomendaciones para evitar incendios, como no quemar basura.

Al encender una fogata se debe elegir un sitio alejado de árboles, pastos y hojas secas, a fin de evitar que salten chispas que puedan causar la propagación de las llamas.

Además hay que apagar por completo las brasas, cubriéndolas con tierra o piedras.

Lo otro es evita fumar en zona de monte o pastizales.

Evita participar o fomentar la quema de campo con fines de limpieza.

Al conducir por rutas no arrojar colillas de cigarro encendidas, porque pueden generar incendios en pastizales de banquinas, zona de montes o pastura.

Al ver un incendio forestal, hay que disminuir la velocidad y encender los faros e intermitentes. El humo generado por la combustión reduce la visibilidad.

En caso de encontrarse en las proximidades de un incendio, alejarse por las zonas laterales del fuego y más desprovistas de vegetación, un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego rodee a quienes transitan por el lugar, por lo tanto hay que procura caminar siempre en sentido contrario a la dirección del viento.

Se recomienda no ir hacia zonas bajas, barrancos o ríos secos, y por ningún motivo intente escapar cuesta arriba, especialmente cuando el fuego asciende por los bordes del desnivel del terreno.

Lo más conveniente siempre es llamar de inmediato a la línea gratuita del 911 del Comando Radioeléctrico Policial o al 100 del Cuerpo de Bomberos.

