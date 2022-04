Bono Extraordinario: desde ANSES Formosa creen que accederá «un grupo importante de personas»

Compartir

Tras el anuncio del Bono Extraordinario que percibirán trabajadores informales y a jubilados que perciban el haber mínimo dentro de la Administración Nacional para la Seguridad Social (ANSES), se dieron a conocer los detalles en los requisitos para las personas que pretenden inscribirse en la web. “Hay una alta demanda y todo esto tiene una dinámica muy importante», señaló Ricardo Oviedo, titular de la UDAI ANSES en Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«Se fueron haciendo los ajustes necesarios como para implementar el anuncio que había dado el señor Presidente conjuntamente con el Ministro de Economía. Se trabajó activamente para poner todo en funcionamiento en un sistema de base de datos que tiene la ANSES para poder hacer los registros e inscripciones correspondientes. Hay dos grupos a los cuales está destinado el refuerzo de ingresos», indicó Oviedo al respecto.

El delegado nacional detalló que «el primero de ellos va a recibir $12.000 en un solo pago a cobrarse en el mes de mayo de forma automática y ello está destinado exclusivamente para jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos. Esto incluye a todos los jubilados del Sistema Previsional Argentino, también a los que tienen Pensiones No Contributivas y a los que tienen Pensión Universal para el Adulto Mayor; en todos los casos de esta población objetivo, no se debe realizar ningún tipo de inscripción, ellos ya están en el sistema previsional argentino por lo tanto van a recibir los $12.000 en el mes de mayo conjuntamente con los haberes. Esto es importante aclarar porque todo este universo de personas no debe realizar ningún trámite».

En ese sentido, el segundo grupo percibirá un ingreso total de $18.000 a pagarse en dos cuotas de $9.000 cada una, la primera en mayo y la segunda en junio.

«Los que pueden solicitar este refuerzo de ingresos son, en primer lugar todos los trabajadores sin ingresos formales, es decir, los trabajadores informales que realizan su actividad sin ningún tipo de registro; además de ellos, los monotributistas de las categorías A y B, los monotributistas sociales y todos los trabajadores de casas particulares. En todos los casos de este grupo si o si deben hacer su inscripción, no es automático», puntualizó.

Dentro de este grupo existen algunos requisitos que deben cumplir las personas interesadas. En efecto aquellos monotributistas de la categoría A y B, recibirán un análisis socioeconómico y de bienes correspondiente, ya ya «el espíritu de esta decisión es reforzar justamente los ingresos de personas que están en una situación vulnerable y que no tienen un capital asociado como para poder subsistir y mantenerse en mejores condiciones».

Respecto a este grupo la inscripción comenzó el día 21 de abril y se extiende hasta el 7 de mayo a través del sitio web oficial del ANSES, que debido a la alta demanda ha colapsado en varias oportunidades. «Esto no quiere decir que el primero que llega va a cobrar, todos los que se inscriban en este período van a ser analizados y se va a determinar si le corresponde o no», aseguró Oviedo.

“El que cobra asignación por hijo es perfectamente compatible, inclusive personas que cobran asignación por desempleo, pero es necesario que hagan el trámite de inscripción para solicitar el refuerzo, potencial trabajo y trabajadores de la economía popular también con las mismas condiciones completando el formulario de ingreso, este sistema está habilitado, las personas indudablemente pueden ingresar y anotarse pero en base a la información y la evaluación se determinará si corresponde o no”

Cabe señalar que durante la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al menos unos 65 mil formoseños y formoseñas, accedieron al beneficio. “Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la inscripción. Van a haber situaciones diferentes pero siempre va a haber un número importante de personas que van a acceder a este refuerzo”, concluyó.

