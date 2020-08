Brignole pidió que cesen con la quema de pastizales: “Provocan accidentes”

Compartir

El intendente de la localidad de El Colorado, Mario Brignole, se refirió a la problemática de incendios que afecta a varias localidades del interior provincial ocasionando graves daños. Por otra parte, informó que en septiembre terminarían “un moderno matadero municipal”.

“La gente no toma conciencia y hacen su quema pensando que pueden controlarla y un viento les desborda. Quiero pedirles que por favor no prendamos fuego en estos tiempos de sequía, muchas veces no lo podemos controlar, estamos viendo lo que pasa en otros lugares. Acá se queman también los postes de luz y dejan a sectores sin luz, eso acarrea costos elevados, también en los campos acarrean problemas porque al quemarse los postes y alambrados se escapan sus animales y ocurren accidentes en la ruta”, aseguró Brignole.

En este sentido, puso en relieve el acompañamiento constante de los bomberos voluntarios, el municipio y la policía, que no sólo no cesan de trabajar en los quemazones, tampoco descansan en el cuidado a los vecinos; “acompañamos a nuestra institución provincial en estos tiempos de pandemia porque cumplen un rol fundamental, no tengo más que palabras de agradecimiento para con ellos y por como acompañan a nuestra comunidad”.

“Así también el personal del Ministerio de Desarrollo Humano, esa mancomunión que se deben dar en las instituciones provinciales y el municipio, existe acá y también estamos conectados con cada uno de los intendentes”, continuó Brignole.

Por otra parte, el jefe comunal de El Colorado manifestó que gracias al programa provincial Por Nuestra Gente Todo, Obras y Servicios Municipales, “que vino a cubrir la quita del fondo sojero”, el municipio culminará muy pronto un moderno matadero.

“Estamos trabajando para prontamente inaugurar nuestro moderno matadero municipal, hemos fijado al 12 de septiembre como fecha tentativa para hacer una prueba y si todo funciona bien, ponerlo en la agenda del gobernador Gildo Insfrán y que sea él quien lo inaugure oficialmente”, detalló.

Asimismo, valoró la administración provincial, que ante una crisis devenida de los cuatro años de gestión macrista y ahora a causa de la pandemia “continúa avanzando, sufrimos como todos los argentinos pero avanzamos gracias a la administración del gobernador”.

Sobre el final, comentó Brignole que se realizó un convenio con un aserradero local, “hicimos un convenio con un aserradero para que provea a nuestros ladrilleros de aserrín y también nos reunimos con el ingeniero Carlos Borrini, de la Dirección Provincial de Vialidad, para dar un tipo de ayuda al sector ya que se podría ayudar con movimiento de suelo para los ladrilleros y analizamos otras acciones más”.