Bullrich deslizó que hay acuerdo político entre Massa y Milei

Patricia Bullrich, candidata a la presidencia de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC), se refirió este viernes a la polarización entre Sergio Massa —candidato de Unión por la Patria— y Javier Milei —La Libertad Avanza— de cara a las elecciones generales y deslizó que hay un acuerdo político entre ambos. “Los gestos, más que polarizar, parece que son gestos de acuerdo político”, enfatizó la ex ministra en diálogo con radio Mitre de Mendoza.

En sus declaraciones, la titular del PRO en uso de licencia, además señaló sobre la línea discursiva de ambos candidatos tras las PASO: “Más que una polarización, parece un abrazo”.

En diálogo con el programa de radio mendocino, a la ex ministra de Seguridad de la Nación le preguntaron: “Queríamos consultar por estos gestos que se ven entre Milei y Massa para ir polarizando la elección y de alguna forma se ve como que buscan marginarla de esta contienda ¿cómo analiza este escenario?”

Ante la consulta, Bullrich planteó. “Los gestos, más que polarizar, parece que son gestos de acuerdo político. Si Milei acuerda con Massa que está bien lo que están haciendo, cuando la inflación sube, cuando Massa saca una devaluación de un día para otro un día después de las elecciones y genera una situación económica que genera desesperación en la gente —más allá que pueda haber habido muchos saqueos organizados—. Más allá de eso, genera desesperación en la sociedad que no sabe cómo vivir en un país que va a tener una inflación enorme. Entonces, en esa circunstancia y en esa situación más que una polarización, parece un abrazo”.

Bullrich, Massa y Milei, vale recordar, estuvieron presentes ayer en el marco de un evento que tuvo trascendencia a nivel nacional. Se trató de la vigésima edición del Consejo de las Américas, la reunión que convoca todos los años a empresarios de primera línea de la Argentina, que estuvo cargada esta vez con la tensión inevitable de un año con elecciones presidenciales. Se hizo en dos partes, para que pudieran participar los tres principales candidatos. Y quedó expuesto que el país enfrentará el próximo 22 de octubre mucho más que la definición de quién ejercerá la primera magistratura: se elegirán modelos con profundas diferencias.

Durante la mañana de ayer —entonces— y en medio de una amplia lista de destacados oradores, expusieron Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio; y Javier Milei, de La Libertad Avanza, mientras que por la tarde fue el turno del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, tras llegar del viaje a Washington, donde firmó el acuerdo con el FMI, y Paraguay, donde puso en marcha obras con el presidente de ese país Santiago Peña.

Relacionado