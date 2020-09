Burbuja si o burbuja no: qué opinan los entrenadores de la Liga Nacional de Básquet

Compartir

La Liga Nacional apunta a su vuelta en el mes de noviembre y uno de los temas más interesantes de esa posible reanudación tiene que ver con la chance de disputar el torneo en un formato de burbuja. Ante esto, Básquet Plus le consultó particularmente a los entrenadores de los equipos qué piensan de esa posibilidad de competir en un circuito cerrado. El único club restante es Bahía Basket, quien aún no ha anunciado un reemplazante para José Luis Pisani.

-Matías Huarte, DT de Argentino de Junín: estaríamos de acuerdo. Lo ideal sería volver a la competencia, obviamente siempre cuidando la integridad del deportista y de todos los que los rodea. Sea en el formato que sea y que crean conveniente las autoridades, pero soy optimista de que vamos a poder disputarla.

-Osvaldo Arduh, DT de Atenas: a nivel club no puedo contestar porque no es mi función. ersonalmente creo que, si se logra arrancar el primero de octubre, los jugadores vendrán de un parate de 6 meses y debe haber un gran período de adaptación y de entrenamiento. Juugar al mes 18 partidos en 40 dias es una gran exigencia para el deportista. Se tendría que analizar muy bien.

-Gonzalo García, DT de Boca: para nosotros, lo que indiquen los profesionales de la salud está bien.

-Ariel Reate, DT de Comunicaciones de Mercedes: estaría de acuerdo.

-Federico Fernández, DT de Ferro: Estoy de acuerdo en que sería el formato adecuado para reanudar la Liga Nacional, pero no lo veo viable por el tiempo que necesitan los jugadores para acondicionarse luego de seis meses de perder contacto con el juego. Pero, como he dicho, creo que sería la única forma de disputa. Obviamente, respetando los protocolos necesarios para que todos estén contenidos desde lo sanitario.

-Eduardo Jápez, DT de Estudiantes de Concordia en la 2019/20 (aún no fue confirmado para la campaña 2020/21): Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Y lo estoy porque se piensa en reactivar e implementar el sistema de burbujas que dio resultado donde se ejecutó, sabiendo que nuestra realidad es adaptable.

-Martín Villagrán, DT de Gimnasia de Comodoro Rivadavia: desde el club, han trasmitido que no tienen ningún incoveniente si es necesario disputar la Liga Nacional en una burbuja si esta es total y se dan todas las garantías sanitarias a los integrantes del equipo.

-Gabriel Piccato, DT de Hispano Americano: hablo a nivel personal y no desde la opinión del cuerpo técnico en general. Doy por entendido que la burbuja es la mejor opción como para responder a los protocolos y a las medidas de prevención necesarias. Me parece que está bien si se cumple con ese tipo de cosas.

-Sebastián Ginóbili, DT de Instituto de Córdoba: informó queel cuerpo técnico está de acuerdo, aunque aún no le han especificado cómo sería el tema de los protocolos correspondientes a ese posible formato.

-Daniel Cano, DT de La Unión: si me preguntas a mí, lo único que quiero es que si se dan condiciones sanitarias podamos volver a trabajar. Y de la manera que sea. Obviamente que no depende solo de nosotros. La dirigencia es la que va a tomar la decisión de jugar o no con ese sistema.

-Sebastián Saborido, DT de Libertad de Sunchales: en realidad, mas allá del hecho del formato, creo que todos queremos que pueda regresar la actividad. Si están dadas las condiciones en lo que respecta al tiempo de preparación y a lo sanitario, seria una buena opción la de la burbuja. Lo que hay que ver es qué lugar reúne las características de logística necesarias.

-Bernardo Murphy, DT de Obras Sanitarias: desde el cuerpo técnico apoyamos el reinicio de la Liga Nacional con este sistema. Creo que es la manera de volver a jugar, respetando todas las indicaciones y protocolos que el Departamento Médico indique.

-Leo Gutiérrez, DT de Olímpico La Banda de Santiago: me parece lo más sensato que se puede hacer, más aún teniendo en cuenta el problema que hay en la Argentina en distintas provincias y municipios de nuestro país. Creo que sería muy bueno si pudiéramos empezar la Liga Nacional vía burbuja.

-Alejandro Vázquez, DT de Platense: ojalá puedan hacer el mejor protocolo y podamos empezar a jugar lo más rápido posible. En cuanto al tema de la burbuja, lo importante es volver a jugar. Creo que todos queremos eso.

-Carlos Romano, DT de Peñarol del Mar del Plata: sería muy bueno, volver a la actividad. Cumpliéndose los protocolos sanitarios, bienvenida sea la burbuja.

-Sebastián González, DT de Quimsa de Santiago del Estero: están de acuerdo.

-Lucas Victoriano, DT de Regatas Corrientes: no tengo mucho que decir. Ya veremos qué es lo que ocurre y cómo es la idea. Ahora son suposiciones y no tengo opinión al respecto.

-Silvio Santander, DT de San Lorenzo: estamos de acuerdo en seguir todas las decisiones que manifiesten las autoridades.

-Diego Vadell, DT de San Martín de Corrientes: estoy de acuerdo en que se haga de esa manera si están dadas todas las condiciones. Es lo que ha pasado en la mayoría de las competencias del mundo. Habría que preguntarle también a la dirigencia, que es la que en definitiva decide.