Cáceres: «El discurso de la oposición, es cada vez más mentiroso y sin sustentos en la realidad»

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Dr. Fabián Cáceres, se refirió a dichos de un edil del Pro y lamentó que “nuevamente mientan y salgan a hablar sin conocer siquiera lo que deberían saber por ser concejales”.

El funcionario, en principio aclaró que no hubo cinco moratorias en cinco años de mandato de Jorge Jofré; “el actual intendente asumió en el 2015, desde ahí a la fecha son siete años de mandato. Desde el inicio de la gestión de Jofré, esta es la segunda moratoria puesta a consideración de los vecinos y se le sumó un plan de facilidades de pagos años anteriores y ahora vamos por la segunda de dos mandatos. No entiendo el por qué mienten tanto”.

“Otras de las mentiras, en este caso del concejal Piñeiro, es que el intendente aumentó en un 200% el valor de las tasas y tributos. Debería saber, este legislador, que hay normativas vigentes del órgano legislativo que él pertenece, que dan el porcentaje de actualización de esos tributos”, explicó Cáceres.

Así mismo indicó que, “no sé si es el desconocimiento o las ganas de mediatizar cualquier cosa, que hace que salga con semejante falsedad, queriendo adjudicar a la gestión algo que está legislado. O sea, simplemente debería estudiar o preguntar, y con gusto le explicaremos”.

Cáceres apuntó que “es una barbaridad decir que en pandemia incrementamos el valor de tasas y tributos a todos los vecinos. Lo que se hizo, fue aprobar en el HCD –con el voto en contra de la oposición- una condonación a aquellos que no pudieron trabajar y un aumento a aquellas grandes empresas que estaban trabajando, y también al casino. Pero le recuerdo, que el concejal Piñeiro se opuso a esa medida que es de estricta justicia social para los que la estaban pasando mal”.

El funcionario municipal alertó que “esta dañina costumbre que tienen los opositores de salir a querer confundir, es fruto de una estrategia fortalecida en el tiempo que siguen. Piñeiro dijo que no brindamos contraprestaciones por lo que cobramos, la verdad es una marcada señal de ignorancia, o lo que es peor, de muy mala leche”.

“Excepto el impuesto inmobiliario, todo lo demás son contraprestaciones”, explicó Cáceres. “Desde la gestión de Jorge Jofré no sólo se amplió en cantidad, sino fue mejorando en calidad el paquete de servicios que se brinda a los vecinos. Sumamos a los tradicionales servicios que brinda un municipio, el lado social con un fuerte impacto”.

“Tenemos un área de Coordinación Social, direcciones de Cuestiones de Género, de Discapacidad y una Escuela de Artes y Oficios que capacitó a miles de formoseñas y formoseños. El perfil social que adquirió el Municipio con la gestión del intendente Jorge Jofré es innegable, eso también se logró con el acompañamiento y los aportes que realizan vecinos y vecinas”, detalló.

