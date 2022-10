Cambios en el Gabinete: Tolosa Paz, Ayelén Mazzina y Kelly Olmos serán las nuevas ministras

Compartir

Linkedin Print

A través de un comunicado oficial, se anunció a las tres reemplazantes de los funcionarios salientes Juan Zabaleta, Elizabeth Gómez Alcorta y Claudio Moroni, respectivamente

Tras las renuncias de tres funcionarios, se esperaba que Alberto Fernández anunciara este lunes a los nuevos nombres del gabinete nacional. Primero trascendió que el Presidente había elegido a Victoria Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social para reemplazar a Juan Zabaleta.

Pasado el mediodía, además de la confirmación sobre el nuevo cargo de la hasta ahora diputada, se comunicó que Ayelén Mazzina será la sucesora de Elizabeth Gómez Alcorta en Mujeres, Géneros y Diversidad; mientras que Raquel ‘Kelly’ Olmos encabezará la cartera de Trabajo que dejó vacante Claudio Moroni.

La noticia de las tres nuevas integrantes del esquema ministerial se conoció a través de un comunicado oficial que difundió Presidencia. “El presidente Alberto Fernández ha convocado a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión”, comenzó el escrito.

Tolosa Paz, muy cercana al Presidente, es contadora pública y actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cargo que ejerció hasta el 30 de julio de 2021 y se dedicó a temas vinculados a las políticas sociales durante más de veinte años.

Ayelén Mazzina es la actual Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Estuvo a cargo de la exitosa organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue Concejala por la Ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política.

En tanto, Raquel “Kelly” Olmos es economista y es la actual vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Fue concejala y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, además de Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación (2007-2009).

Fernández terminó de decidir la incorporación de las tres mujeres en la mañana de ayer. El domingo a la noche ya estaba decidido que fuera Tolosa Paz la nueva ministra de Desarrollo Social, pero se esperó hasta hoy para tener los tres nombres juntos y anunciarlos al mismo tiempo.

En cambio, los nombres de las carteras de Trabajo y Mujeres terminaron de definirse hoy. Hasta anoche el que juntaba más consenso para reemplazar a Moroni era el ex ministro kirchnerista Carlos Tomada. Sin embargo, desde la CGT dejaron trascender que no tenía todo el apoyo sindical para llegar.

Respecto al puesto que dejó vacante Gómez Alcorta, en las últimas horas habían crecido los rumores sobre un posible corrimiento de Gabriela Cerruti de la comunicación presidencial al ministerio de Mujeres, Diversidad y Género. Ninguna de las dos opciones tomaron volumen como para concretarse.

En las próximas horas harán las invitaciones para la jura de las tres ministras, que se realizará el jueves en la Casa Rosada. Las tres ministras ya estuvieron en contacto con el Presidente y esta semana volverán a encontrarse en Balcarce 50.

Fernández llevó adelante las negociaciones para el desembarco de las tres ministras. Hizo base en la Quinta de Olivos, desde donde se comunicó con su círculo íntimo y definió el nuevo perfil del Gabinete. Afuera de esa discusión dejó a Cristina Kirchner, con la que volvió tener una relación extremadamente tensa.

El Presidente y la Vicepresidenta no se hablan. Regresaron a la instancia de la relación donde predominaba el silencio y sobraban algunas señales públicas para que se interpreten en los distintos campamentos. El vínculo está ocupando por el silencio y la desconfianza. Una vez más.

Victoria Tolosa Paz y Kelly Olmos llegan a sus respectivos ministerios en el marco de una alta conflictividad social y sindical. La ex diputada se hace cargo de una cartera que debe enfrentar los cuestionamientos de la Vicepresidenta sobre la administración de los planes sociales y los constantes cortes de calle de los sectores de izquierda.

En tanto, Olmos toma el mando de un ministerio que está interviniendo en las mesas de negociaciones de las nuevas discusiones salariales. La reapertura de paritarias de los gremios más grandes, donde empezaron a aparecer pedidos de aumentos por encima del 100%, coincidentes con las proyecciones inflacionarias interanuales. Un escenario difícil por donde caminar.

Compartir

Linkedin Print