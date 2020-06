Camioneros se reunió con el Gobierno para analizar medidas para trabajadores que vuelven a la Provincia

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 informó que está llevando adelante reuniones con distintos sectores sindicales y cámaras empresariales para analizar distintas alternativas de medidas que afiancen la bioseguridad de los trabajadores y de la comunidad en relación al ingreso de transportes que provienen de otras provincias, especialmente de aquellas que presentan circulación viral de coronavirus.

“Este espacio de diálogo y análisis se ampliará con distintos sectores de la comunidad para avanzar, en el marco de la corresponsabilidad social, en estrategias de consolidación del proceso de adaptación de cada uno de los sectores de cara a la nueva normalidad”, se subrayó.

En este sentido, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, el secretario general del gremio Camioneros de Formosa, Sergio Recalde se refirió a la reunión de la cual participaron el viernes. “Nos invitaron para tener una charla y poder coordinar puntualmente los trabajos que se van a encarar con los compañeros de larga distancia”, sostuvo.

“Dentro del sector de corta distancia (dentro de la provincia) se trabaja bien, y ahora en lo que hay que tener mucho cuidado es con los compañeros que deben salir de la provincia”, aseveró.

“Por la actividad nuestra los compañeros que salen de la provincia y luego deben regresar no pueden venir a cumplir con la cuarentena como lo estamos haciendo todos los formoseños, entonces eso se está viendo para coordinar, primero de todo se busca que no se entorpezca nuestra actividad que es la de abastecer y segundo, día a día ir mejorando porque este virus a todos nos explotó en la cara”, continuó diciendo Recalde.

Seguidamente al ser consultado por los camioneros mendocinos que se encuentran alojados en Villa General Güemes, acusados de haber “desviado” la hoja de ruta contó: “nosotros teníamos un solo afiliado, el resto era propietario de sus camiones; nuestro afiliado si tenía la opción de irse, pero tenía que pagar la multa, así que hasta que el dueño se hizo cargo llevó su proceso”.

“Los camioneros a nivel provincial tenemos el transito libre, estamos trabajando en cuanto a los de larga distancia porque en otras provincias se está complicando más el tema de la propagación del virus, entonces es todos los días tratar de coordinar”, dijo

Y prosiguió el gremialista: “a nivel nacional a través de la Federación de Camioneros se está hablando para hacer un protocolo”.

“Los compañeros por ahora están teniendo la posibilidad de salir de la provincia y realizar su trabajo; lo que no están permitiendo es que hagan base en una estación o en su lugar de cabecera”, asintió.

Por último, al hablar de cómo viene trabajando el sector señaló: “lo que es la actividad en general está mermando mucho por la situación económica” pero “correo y paquetería aumentó considerablemente”.