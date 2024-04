Carbajal considera «inaceptable» que la Corte no tenga una mujer entre sus integrantes

El diputado nacional por Formosa, Fernando Carbajal (UCR), expresó su preocupación por la falta de representación de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en tal sentido, solicitó a Martín Lousteau, presidente de la UCR, que convoque al Comité Nacional del partido para rechazar las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

En su pedido, el legislador del radicalismo argumenta que “una Corte conformada exclusivamente por hombres, como propone el Presidente Javier Milei, sería inaceptable y carecería de la diversidad necesaria para abordar adecuadamente los distintos asuntos que se presentan”.

El documento enviado por un grupo de diputados de la UCR entre los que se encuentra Carbajal, destaca que las nominaciones de Lijo y García Mansilla vulneran criterios de representación de género y diversidad geográfica y cultural, y critica la falta de idoneidad técnica y ética de Lijo, así como su falta de formación académica.

Además, señalan que Lijo ha sido cuestionado por su actuación como juez federal, especialmente en relación con casos de corrupción y su presunta implicación en asegurar impunidad para ciertos políticos, como el gobernador formoseño Gildo Insfrán. Por lo tanto, consideran que la postulación de Lijo para la Corte Suprema implica una intención de llevar prácticas cuestionables a niveles superiores de la administración de justicia, lo cual debe ser rechazado por el partido.

En el caso puntual del juez Lijo, el diputado nacional Carbajal consideró que este magistrado “está en la antípodas del mensaje que tenemos que dar acerca de cuál es la justicia que queremos que construir en el país. Este juez es un exponente del accionar mafioso de Comodoro Py. Es un representante de la rama judicial que negocia permanentemente con el poder y sobre el cual pesan sospechas extremadamente graves, que no se pudieron comprobar porque los mismos jueces corporativistas boicotearon la posibilidad de avanzar en las investigaciones”, dijo el legislador en declaraciones a la prensa.

“Un juez de la Corte tiene

que ser una persona

intachable y Lijo no lo es”

En este sentido, Carbajal dijo que “un juez de la Corte tiene que ser una persona intachable y Lijo no lo es. Hay graves sospechas sobre su desempeño en la justicia. Sin ir más lejos, en relación a Formosa, fue el juez que de manera absolutamente ilegal, inconstitucional y violando todas las normas esenciales de la organización en el proceso, dividió las causas relacionadas a The Old Fund para beneficiar a Gildo Insfrán y que sea sobreseído”, recordó.

En resumen, el documento enviado a las autoridades partidarias de la UCR, argumenta en contra de las nominaciones de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema, destacando preocupaciones sobre la falta de representación de género, la idoneidad de los candidatos y su historial judicial.