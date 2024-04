HCD: concejales de la oposición insisten en saber el resultado de la auditoría a la empresa Crucero del Sur

En la sesión ordinaria del HCD capitalino, concejales de los Bloques UCR, PRO, 5 de Marzo y Nuevo País elevaron un proyecto de Comunicación para solicitar de manera urgente la presencia del auditor nombrado por el Intendente, demás miembros y funcionarios del área de Transporte para dar explicaciones e informes resultantes de la auditoria a la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros de Formosa; la propuesta fue rechazada por la mayoría de los ediles.

Diego Herrera, concejal de la UCR, en contacto con el Grupo de Medios TVO comentó que “realizamos un proyecto de comunicación del interbloque, donde todos los concejales de la oposición pedimos al auditor Fabian Cáceres, al intendente, al Director de Transporte y al presidente de la Comisión que nos vengan a dar la información de la auditoria y cuál es la situación real de la empresa”.

“Nosotros como concejales necesitamos saber esa información para poder llevar adelante la presentación de propuestas”, dijo.

Consultado si es que en algún momento se han reunido con Cáceres, respondió que no pese a las innumerables presentaciones que efectuaron. “Jamás nos dieron la información de nada; tenemos un sinnúmero de pedidos realizados este 2024, también del año pasado y antepasado. Hace rato que venimos con todos estos informes y siempre nos chocamos contra la pared porque no nos quieren brindar información sobre nada relacionado con la prestación del servicio”, aseguró.

En cuanto a la situación que atraviesa el transporte urbano de pasajeros en Formosa el edil dijo que es un problema económico y hay que buscar cómo subsidiar. “Acá en Formosa es muy difícil que una empresa de transporte público pueda estar sin subsidio, hay que buscar una forma de establecer compensaciones o buscar otras alternativas”, asintió y dejó en claro que “la información de la auditoria es fundamental para generar propuestas”.

“Este tema afecta a 50 mil personas, acarrea infinidad de consecuencias. Nosotros los concejales tendríamos que estar viendo qué hacer, podemos tener muchas propuestas, pero para que estas sean asertivas necesitamos que nos den los números. Evidentemente en todos estos años el Municipio no hizo un control de absolutamente nada y con la quita de subsidio terminó rematando la situación”, cerró el radical.