Carlos Toloza pidió una recomposición salarial del 40% para todos los estatales provinciales

Compartir

Linkedin Print

El dirigente de la Unión Alfonsinista en Formosa (UAL), Carlos Toloza recordó que existe un compromiso del gobernador Gildo Insfrán de revisar la “mezquina” recomposición salarial del 15% dispuesta en el mes de marzo, que regía hasta el mes de junio que corre. Afirmó que ese 15% frente a la inflación de precios del 54% habida en 2019 fue “inexistente” como compensatorio del poder adquisitivo perdido y que “la propia inflación en lo que va del año ya lo licuó totalmente”.

Toloza manifestó que “todos los formoseños sufren las consecuencias de la pandemia de covid19 que ataca al país y a la provincia” y que se sabe de la caída de la recaudación fiscal nacional, provincial y municipal, por la que las transferencias de la coparticipación federal de impuestos a la provincia y a los municipios ha disminuido, pero también “todos los formoseños conocen que la Nación ya ha emitido casi 1.600 miles de millones de pesos, que deben ser repartidos federalmente a todas las provincias”, agregando que “el Gobierno del Dr. Insfrán tiene el deber y la obligación federal de reclamar esos soportes financieros que se imprimen en la casa de la moneda de la Argentina, justamente para paliar las consecuencias provocadas en el sistema económico y financiero del país y de la provincia por la cuarentena obligatoria impuesta desde el poder”.

El dirigente advirtió que “se conoce que con ese dinero surgido de las imprentas del estado se ayuda a todo el mundo, y está bien que eso se haga enfatizó, pero el gobierno nacional de Alberto Fernández y el provincial de Gildo Insfrán no pueden olvidarse de los estatales que ‘no son el último orejón del tarro’, sino todo lo contrario, los que hacen funcionar al estado, a veces a pesar de los funcionarios que tienen el poder administrador”.

El radical, que conoce acabadamente el mundo gremial estatal por haber sido el fundador y secretario de un gremio docente provincial, afirmó que “el trabajador estatal formoseño ya no puede hacer más esfuerzos, no porque no quiera, sino porque no da más, son años y años de vacas flacas, que no engordan nunca”; denunció además que “las únicas vacas que engordan en la provincia son las de los funcionarios”.

Por otra parte, Toloza agregó que la provincia tiene un importante e ingente fondo anticíclico, como lo comunicara el propio Ministro de Economía Jorge Ibáñez, que “debe ser utilizado hasta pasar la carestía de la pandemia, ya que justamente esa es la finalidad del mismo”.

Finalmente manifestó que “es doloroso el sueldo de los municipales del interior y que es inhumano rebajarlos como se lo está haciendo en algunos distritos”.