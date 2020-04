Carta del presidente de la confederación argentina de judo a las federaciones

Compartir

El Presidente de la Confederación Argentina de Judo, Mtro. Oscar Cassinerio envió una carta a cada una de las Federaciones del país.

El Texto dice lo siguiente:

En mi carácter de Presidente de la Confederación, me dirijo a TODA la Familia del Judo Argentino para manifestarles el deseo de que se encuentren en buen estado de salud y con un gran animo de luchar para salir de esta pandemia del coronavirus.

Como todos sabemos, nuestras actividades están suspendidas y a la fecha no conocemos cuándo podremos reanudarlas.

Puedo informales que el Presidente de la FIJ Marius VIZER, ya ha ordenado al Área Deportiva, que confeccione un calendario tentativo de actividades competitivas a los efectos que el Comité Ejecutivo resuelva sobre el tema.

Esto es así por el cambio de fecha en la realización de los JJ. OO de Tokio, JULIO 2021, y en donde se tendrá en cuenta las nuevas competencias que serán puntuables.

Mientras la FIJ no apruebe como serán las futuras actividades, la CPJ y la CSJ tampoco lo harán, por ende, la CAJ deberá esperar que esta información esté a nuestro alcance, y, aun así, antes de tomar cualquier decisión sobre las actividades en nuestro país, debemos conocer lo que dispone el Gobierno Nacional y la autoridad Deportiva de nuestro país.

Más allá de estas informaciones, es necesario que de alguna manera los Judocas que forman parte de los diversos Seleccionados Nacionales, en la medida de sus posibilidades, lleven adelante en forma privada y personal algún tipo de entrenamiento, ya sea el que indique el Director Nacional de la categoría, como así también el que pueda solicitar su profesor o el Director Técnico Provincial.

Quiero expresarles que la CAJ los acompaña en estos momentos en donde no podemos juntarnos y menos practicar nuestro hermoso deporte.

Sepan que solo estamos esperando la oportunidad que nos permita comenzar con nuestras actividades, y que estas serán numerosas a lo largo y ancho de nuestro país.

Que trabajaremos para llevar adelante la realización de un Campeonato Nacional Unificado, en donde todos puedan participar, y que no sea el Costo una variable que impida llevar adelante este sueño.

La CAJ, y sus Federaciones afiliadas realizaran el máximo esfuerzo para que esto sea una realidad.

Me despido de la Gran Familia del Judo, rogando a Dios, que nos acompañe y nos ayude a salir de esta situación conservando nuestra salud. Los mantendré al tanto de cualquier nueva información.