Caso Jonathan Lezcano: piden detener a uno de los presuntos asesinos que ahora ingresó al Ejército

Compartir

Linkedin Print

La Fundación Unidos por el Dolor realizó ayer una protesta frente al STJ para reclamar justicia por Jonathan Lezcano, el adolescente de 16 años que fue asesinado en agosto de 2018. Por el hecho se encuentra detenido un hombre mayor de edad, y además en su momento fueron demorados dos menores quienes ya se encuentran en libertad e inclusive uno de ellos ingresó al Ejército Argentino y presta servicio en Buenos Aires, por lo cual piden su inmediata detención, ya que aseguran que habría salido de Formosa sin informar al Juzgado.

Susana López, madre del muchacho, habló con el Grupo de Medios TVO y contó: «uno de los asesinos de mi hijo ingresó al Ejército, salió sin permiso de la Justicia y se fue a Buenos Aires. Ellos si salen de nuestra provincia tienen que pedir permiso o informar al Juzgado. Hace días me enteré e informé a mi abogado quien pidió la detención».

«La Justicia y la fiscal se tomaron a la ligera lo que pasó porque tenían que pedir la detención de inmediata y solo lo citaron para el 6 de febrero», lamentó.

Seguidamente indicó que la causa no avanza y que «ya pasaron 3 años y cuatro meses del crimen y todavía seguimos esperando que el perito venga a hacer algo para ir a juicio o sino no pasa nada. Se sabe quiénes son los asesinos, sin embargo, uno de ellos que está procesado por el terrible crimen salió de Formosa como si nada».

«Me pregunto cómo es que una institución como el Ejército Argentino permite que personas que están procesadas por un crimen formen parte de sus filas. Sinceramente siento que se burlan de nosotros, porque este chico sigue su vida como si nada y la Justicia no hace nada», lanzó indignada.

También agregó que «con mi abogado estamos peleando por el juicio, y yo creo que cuando venga el perito todo va a salir a la luz».

Por su lado, el Dr. Jorge Pessolano, abogado de la familia comentó: «ayer -martes- me notificaron de una Resolución y lo que había ingresado es la confirmación del Ejército de que sí se ha alistado como soldado voluntario y está prestando servicio en un Regimiento de Infantería motorizada en provincia de Buenos Aires. El Juez ordenó que se ponga en conocimiento al Ejercito la situación procesal de ese imputado».

Y continuó: «nosotros pedimos que, si se confirmaba la información por parte del Ejército que se lo detenga inmediatamente y fundamentamos el porqué, ya que él esta persona está procesada sin prisión preventiva, pero en orden al delito de homicidio simple, si se llega juicio le van a aplicar la pena de tentativa por homicidio simple porque el hecho ocurrió cuando era menor de edad. Cualquier persona que corre el riesgo de ser condenada a prisión efectiva también es muy factible que pueda no estar a derecho y en este caso no volver a Formosa».

Finalmente, el letrado aclaró que en caso de que se rechace o el Ejército no haga efectiva la detención van a pedir a Gendarmería Nacional o a la Policía Federal que efectúe la detención, ya que el ejército podría no tener potestad para evitar que el presunto asesino pueda que no se presente al juicio y no vuelva a Formosa.

Compartir

Linkedin Print