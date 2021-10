Cecilia Roth, sobre ser la musa de Fito Páez en El amor después del amor: «Tengo los papeles originales»

Compartir

La actriz contó en PH Podemos hablar cómo vive la popularidad que tiene el disco más exitoso del rock nacional.

De la gran relación de pareja que tuvieron Fito Paez con Cecilia Roth quedó como testimonio El amor después del amor, el álbum ícono del músico que se convirtió en el más vendido del rock nacional. En PH Podemos hablar la actriz se refirió al lugar que tiene en su propia vida.

“Fito es el artista, pero vos estás en todas las canciones. ¿Qué te pasa con ese disco? Más allá de que te lleves bien con él”, preguntó Andy Kusnetzoff.

“Yo lo escuché hacerse a ese disco, lo escuché parir y de hecho tengo letras originales, papeles originales, que no se los pienso dar porque los pierde y están ahí”, comentó, divertida. “Yo escuché las primeras estrofas, la música y fue algo que viví con él absolutamente”, recordó.

Cecilia aseguró que ella no era fanática de Fito antes de conocerlo. “Yo hacía muy poco que había llegado de Madrid. No escuchaba música nacional en España, ni a Charly García”, rememoró. “Cuando lo conocí a Fito estaba casada con Gonzalo, uno de mis mejores amigos actuales”, contó, risueña.

